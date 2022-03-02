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陝西又曝涉拐賣「鐵籠女」事件 涉事男囚妻賣女兒已被帶走調查

社會熱點 11:19 2022/03/02

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江蘇徐州豐縣「鐵鍊女」一波未平，陝西榆林市佳縣又爆出一男子自稱「撿來」一女子，不聽話就把她關進鐵籠。榆林市公安昨晚（1日）發布通告，已成立聯合調查組進行調查。

據極目新聞報道，網民所稱「鐵籠女」事件源自某視頻平台賬號「我是李奇峰」的直播內容。

李某直播展示將女子關進鐵籠

近兩年，陝西省榆林市佳縣的李某一直在該賬號上直播個人及家庭生活。直播中，李某透露，他的妻子小雨是他撿來的一個來路不明的女子，兩人2009年開始同居。小雨曾多次試圖逃跑，李某採用特殊手段阻止。

李某曾在直播中親口講述，小雨為他生有一子一女，女兒生下後，被他以3萬元人民幣的價格賣給了鄰村。直播時，李某還展示了他托人給小雨上的戶口，戶口本上記載的出生日期是1975年5月5日，上戶口的時間在2019年5月。

還有網民稱，李某在直播過程中展示過他的一輛帶有鐵籠子的三輪車，自稱小雨不聽話就將其關進去。另外，從相關視頻中能看出，小雨精神異常，神志與正常人有很大差距。

李某受到政府救助 名利雙收

網民透露如今李某通過做網紅已名利雙收，和徐州奉縣的董某民一樣，他也受到當地政府的救助，政府還為其蓋了房。

李某曾在直播中展示，政府幫他蓋的房子單獨在一座山頭上，四周無一戶人家，他在房子邊上自建又高牆鐵絲網，房頂上架設攝像頭，可以監視過往行人，窗戶上有密密的鋼筋。

網民則找到曾經的尋人啟事，經過對比認為小雨與2009年失蹤的女大學生王國紅非常相似，和李某透露的時間也吻合

報道指，「我是李奇峰」賬號粉絲數截至昨日有7.8萬，但該賬號已經被封禁，無法看到歷史視頻。

針對「鐵籠女」事件，昨晚榆林市公安局發佈通告稱，該局已成立聯合調查組進行調查。另有網民稱，1日當天，李某在直播時疑被相關人員帶走。

報道指榆林市警方已確認渉事的李某被帶走調查的消息。

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責任編輯：袁瑋婧

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罪案 社會民生 網紅 陝西省

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