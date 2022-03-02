涉以「1元雅思課」廣告誘騙消費 新東方遭罰40萬元

新東方在線的主體公司北京新東方迅程網絡科技股份有限公司，委託代理發布「1元雅思課」廣告，稱原價399元（人民幣，下同）的課程只需1元。惟上述產品標注的原價從未實際銷售過。據天眼查消息，新東方近日因涉嫌利用虛假或使人誤解的價格手段，誘騙消費者交易，被北京市海淀區市場監督管理局罰款40萬元。

處罰信息顯示，經查，當事人委託北京麥芽成長科技有限公司代理，於去年4月21日至28日，在網上發布「新東方-1元雅思課」廣告，當中包含「海淀備考雅思，原價399元精品課4月27日只需1元」等文字。有關課程標價1元，名稱為「新東方雅思課」，內容及教學安排在官網及新東方在線App和微信公眾號上對外公佈。

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不過，經核實，上述產品的原價399元從未實際銷售過，無相關銷售記錄，也未在銷售頁面標明。北京市海澱區市場監督管理局指，有關行為涉嫌利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易，責令其改正並處以罰款40萬元。

市監局：去年檢查15機構罰款逾3千萬

國家市場監管總局價監競爭局負責人表示，當局去年積極配合教育行政部門，加大執法力度，對新東方、學而思、作業幫等15家校外培訓機構進行重點檢查，對其虛假宣傳行為和價格欺詐行為予以頂格處罰，罰款共3650萬元。

當局透露，部份課程原價幾百元甚至幾千元，惟實際僅售1元，所謂劃線價並非真實、有依據。這些「優惠折價」看似給消費者帶來極大的實惠，實際卻是通過劃線價和實際售價間的巨大利差，誘導大批家長買單。

責任編輯：易燕丹

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