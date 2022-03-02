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【烏克蘭局勢】中國留學生講述撤離經過：入境波蘭那一刻哭了

國情動向 12:46 2022/03/02

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烏克蘭局勢持續緊張，當地中國公民陸續撤離。有中國留學生表示，在烏克蘭老師的保護下，乘火車自行撤離，還說「在入境波蘭的那一刻，我和我的老師都哭了」。

中國駐烏大使館繼續撤離在留學生及中國公民，中國駐烏克蘭使館新聞參贊丁建偉表示，使館採取多路徑多渠道的撤離計劃，不讓任何一個中國公民留在困難地區。

一批在烏克蘭敖德薩的留學生和當地華人，在中國駐敖德薩總領館的協助下撤離。

據《環球時報》報道，1日當天基輔和敖德薩都有大規模撤僑安排，約700到800人將從敖德薩撤離，900人從基輔撤離，共計18輛大巴，同時有一些華人開車隨車隊同行，向摩爾多瓦和波蘭兩個方向撤離。

中國駐烏克蘭大使館發布通知，今日（2日）中午12時，請所有在基輔及周邊自願撤離的華僑和臨時來烏人員，在基輔市地鐵藍線終點站Teremky集合，然後統一乘坐大巴前往摩爾多瓦。中國公民的外籍配偶、父母或子女可一同乘車，請攜帶好本國護照。

大使又提醒，中國公民撤離途中除了可能遭到安全風險外，還有可能因言語或舉止不當引起當地人，特別是軍人的誤解，呼籲盡量遠離軍人和軍事目標，避免引起對方誤解或刺激對方，產生不必要的安全風險。

【烏克蘭局勢】中國大使館稱開始撤走首批公民

【烏克蘭局勢】有華人往邊境時中彈受傷

烏克蘭老師不顧防空警報 接中國留學生去火車站

此外，有不少在烏克蘭的華人亦自行撤離。據《環球時報》等報道，在烏波邊境城市利沃夫讀博士的留學生張馨心，2月26日凌晨從烏克蘭進入波蘭，她表示自己在烏克蘭老師的保護下，乘火車自行撤離的，「老師不顧防空警報來接我，帶我一起去了火車站」。

她表示，雖然一些烏克蘭人因為中俄關係密切對中國人產生懷疑、甚至攻擊情緒，但在一路艱難逃離的過程中，自己仍得到像老師這樣的烏克蘭人的無私幫助。

她又稱，入境波蘭時，她充滿忐忑，因為自己沒有申根簽證，不知道能否順利入境，幸運是在邊境她未遇到任何阻礙，只有邊檢官員的一句「歡迎來到波蘭」。

整個撤離過程長達9小時，張馨心說，「在入境波蘭的那一刻，我和我的老師都哭了，這一路雖然不算長，卻感覺經歷了千辛萬苦。」而她目前在波蘭暫居，很希望不久後可以有航班回到祖國。

另據中新社報道，張馨心到了波蘭後，對戰爭心有餘悸，「整個人都處於緊張狀態，這導致我到波蘭後的第二天早上，聽到火車的轟鳴聲還以為是防空警報，條件反射要躲起來，隨後才發現我已經到了相對安全的地方。」而在當地，她又組建微信群將撤離渠道告訴在烏境內的同胞。

責任編輯：林佩怡

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