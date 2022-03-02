美媒：中國部分國有銀行建議企業停購俄羅斯煤炭

彭博社報道，中國部分銀行因應全球多國對俄羅斯的制裁，建議國內發電廠、鋼鐵企業避開購買俄羅斯煤炭，廠商正尋求替代方案。

報道引述知情人士指，銀行向一些國有企業發送私人客戶報告，建議停止購買俄羅斯煤炭，全球制裁可能對中國進口商造成「意料之外的損害」。至少兩家國有銀行限制對俄羅斯大宗商品的融資，包括工商銀行，該行的海外機構已停止開立以美元計價的信用證給自俄羅斯進口原材料的中國公司。但部分客戶仍可使用以人民幣計價的信貸額度。中國煤炭進口商現在正等待北京就是否可以恢復採購發出更明確的政策信號，而貿易商則轉向以人民幣而非美元進行交易。

報道又指，與石油等其他一些大宗商品不同，中國對煤炭進口的依賴程度並不高，約90%的需求為自行生產。海關數據顯示，在實際進口的數量中，去年約有14%來自俄羅斯。即便如此，如果中國接受更多來自俄羅斯的煤炭，可能會對亞洲的價格構成影響。

彭博行業研究分析師Michelle Leung指，如果危機持續，俄羅斯將需要把38%的煤炭出口（即8200萬噸）從歐洲和烏克蘭轉移到中國和其他亞洲國家。她說，中國和印度的需求可能會隨著當地產量的增加而減弱。

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責任編輯：陳建錫