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梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播

社會熱點 14:11 2022/03/02

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國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，近日接受央視專訪時表示，動態清零並不是追求零感染，關鍵在於感染後，怎樣快速發現它、快速阻斷它，使它的傳播不持續下去，遵循的是精準進行防控。

梁萬年稱，動態清零的基本理念是快速及早發現感染者和疫情，要做到發現一起撲滅一起，使傳播鏈切斷，使感染者得到清零。當中遵循的是精準防控，比如怎樣精準開展流行病調查，精準追蹤密切接觸者和管理密切接觸者，精準劃定疫區或疫點的範圍，精準開展臨床救治，精準保證老百姓正常的生產生活。

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通過極少數人管控 換取絕大部分人正常生活

他續指，通過局部地區極少數人的一些管控、一些醫學干預和社會干預，換取的是絕大部分地區和絕大部分人群正常生產生活。他認為，中國的防控應該以全國作為一個單元來計算，而不僅僅是算經濟帳，更重要還要算社會帳、算民生帳，要動態算帳，「就是大賬要加在一起算。」

此外，梁萬年表示，中國本土是乾淨的，對實行動態清零就創造了非常好的環境。從疫情本身情況來看，一些外國國家的疫情已出現連續性社區傳播，簡單說，疫情已在當地扎根，無法清零，來龍去脈很難說清楚；相反中國能摸清楚每一宗病例的來龍去脈，搞清楚它的傳播鏈，這是動態清零非常重要的科學基礎。

責任編輯：易燕丹

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