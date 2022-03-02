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【兩會2022】指概念過於模糊 政協委員倡適時取消尋釁滋事罪

國情動向 14:07 2022/03/02

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全國兩會即將召開，有報道指全國政協委員、律師朱征夫將於今年提交《適時取消尋釁滋事罪》的提案，認為許多與該罪名有關的概念過於模糊，不僅對司法實踐構成困擾，也極易被濫用，造成社會過度刑法化。

全國政協委員朱征夫

據「人民政協報」，尋釁滋事罪是從1979年刑法流氓罪中分解出的罪名。

而《中華人民共和國刑法 》第293條，有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節惡劣的；
（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，情節惡劣的；
（三）強拿硬要或者任意損毀、佔用公私財物，情節嚴重的；
（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。
糾集他人多次實施前款行為，嚴重破壞社會秩序的，處5年以上、10年以下有期徒刑，可以並處罰金。

朱征夫表示，在實踐中，該罪名逐漸淪為類似於流氓罪的新的「口袋罪」。原因在於該罪名存在明顯缺陷，許多與該罪名有關的概念過於模糊，不僅對司法實踐構成困擾，也極易被濫用，造成社會過度刑法化。

有重覆立法之嫌

他認為，尋釁滋事罪的構成要件缺乏明確性，對於具體犯罪行為的表述難以準確界定。例如，在公共場所怎樣的「追逐、攔截」行為才具有破壞社會秩序的特徵？

他又認為，尋釁滋事罪中「隨意」「任意」「情節嚴重」「造成公共場所秩序嚴重混亂」等表述過於模糊，而這些又是該罪關鍵的構成要件。雖然兩高出台相關司法解釋，如明確行為人要有「尋求刺激、發洩情緒、逞強耍橫等，無事生非」等主觀動機，但具體案件中，對行為人主觀上的判斷又可能有不同意見。

此外，尋釁滋事罪與多個刑法法條存在競合，朱征夫說，一個法條懲治的行為與多個法條存在重疊，有重覆立法之嫌。
同時，他認為尋釁滋事罪存在體系上的邏輯缺陷，而尋釁滋事罪所打擊的危害行為，已有相應法律予以處理，取消該罪不會出現法律的空白。

責任編輯：林佩怡

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