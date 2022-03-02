【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶、父母或子女

中國駐烏克蘭大使館今日（2日）就撤僑發布最新通知，稱中國公民從烏克蘭撤離可帶同外籍配偶、父母或子女，屆時將統一乘坐大巴前往鄰國摩爾多瓦（Moldova）。

大使館表示，3月2日（周三）中午12:00，請所有在基輔及周邊自願撤離的華僑和臨時來烏人員在基輔市地鐵藍線終點站Teremky集合，然後統一乘坐大巴前往摩爾多瓦。自駕人員可隨車隊前行。

大使館稱，「請大家務必準時抵達集合點，乘坐大巴時照顧老人、婦女、兒童。中國公民的外籍配偶、父母或子女可一同乘車，請攜帶好本國護照。」

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大使館續指，領僑處周三早上9:00起將發放此前申請人申辦的旅行證（已持有效出國證件人員不予受理）。現已在摩爾多瓦的申請人可自行委托擬乘坐此次大巴人員代領和轉交，領取時出示表達委托意願的短信或微信。

首批中國留學生已於當地時間2月28日從基輔大學紅樓出發，前往摩爾多瓦。摩爾多瓦對持有效中國護照、從烏克蘭出境的人士實施臨時免簽。至於撤離人員抵達第三國之後，是否有包機回國的安排，目前暫未有具體通知。

責任編輯：易燕丹

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