徐州八孩母親事件後 公安部開展打擊拐賣婦女兒童行動

全國兩會召開前，公安部周三（2日）宣布，3月1日起至12月31日開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動。

早前江蘇徐州八孩母親事件，引發各界對拐賣婦女問題的關注，已有全國人大代表、政協委員建議各地徹底排查來歷不明的婦女、兒童，特別是對私自收留的精神疾病患者及聾啞女性，排查後將信息公開，幫助她們尋找親人。

▲ 徐州八孩母親事件轟動神州。

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建立健全舉報機制

據央視報道，全國公安機關打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動動員部署電視電話會議，於周三召開，落實黨中央關於反拐工作的決策部署，迅速組織開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，堅決維護國家政治安全和社會穩定，以實際行動迎接中共二十大召開。

公安部要求，將打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動作為今年重點任務來抓，集中摸排一批線索，特別是對來歷不明的流浪乞討、智力障礙、精神疾病、聾啞殘疾等婦女兒童要全面摸排。

同時，要建立健全舉報機制，廣泛發動群眾揭發檢舉涉拐線索。對疑似被拐人員和尋親人員，要第一時間採集DNA等信息，加強信息研判，為專項行動提供有力支撐。

另外，據公安部有關負責人，去年全國拐賣婦女兒童案件與2013年相比，降幅達到88.3%，其中群眾高度關注的盜搶兒童案件，目前年立案不到20宗。拐賣犯罪的高峰期集中在上世紀8、90年代，受多重因素影響，當前滋生拐賣犯罪的土壤尚未完全剷除，還有一批積案沒有偵破，拐賣犯罪形勢仍然不容樂觀，打擊治理工作還任重道遠。

公安部已牽頭成立打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動領導小組，將確保專項行動打出聲威、打出實效，堅決維護婦女兒童合法權益。

責任編輯：林佩怡

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