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雙減調查報告出爐 超八成學生未參加校外學科培訓

社會熱點 15:52 2022/03/02

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「雙減」政策落地多時，有報告顯示，83.5%的學生未參加校外學科培訓，63.3%的學生未參加非學科類培訓。參加校外學科培訓的學生中，31.5%的家長認為孩子參加學科類培訓班的數量減少。

逾8成學生未參加校外學科培訓

北京師範大學中國教育與社會發展研究院今日（2日）發布《全國「雙減」成效調查報告》（下稱《報告》）指出，「雙減」政策受到普遍讚同，學生作業負擔有效減輕，學校作業設計質量明顯提高，課後服務總體滿意度較高。

調研結果顯示，校長、教師、家長和學生表示讚同「雙減」政策的比例分別是 96.8%、92.8%、90.5%和 96%。

83.5%的學生未參加校外學科培訓，63.3%的學生未參加非學科類培訓。參加校外學科培訓的學生中，31.5%的家長認為孩子參加學科類培訓班的數量減少。

《報告》還指出，「雙減」改革面臨多重困難和挑戰，包括課後服務經費保障機制尚未健全，校外培訓機構仍存在違規行為，教師工作壓力和負擔加重等。

【雙減政策】新東方轉型直播賣貨？俞敏洪宣傳農產品被稱風格似上課

【雙減政策】好未來兩萬名老師將離職？工作人員指未接到通知

課題組建議，完善課後服務內容和課後服務制度，健全課後服務經費保障機制，盡快建立以公共財政分擔為主家庭合理分擔的課後經費保障機制；健全課後服務資源供給機制，充分挖掘教師潛力，同時政府應加大體育、文化、科普等公共服務資源統籌力度，采取「引進來、走出去」方式解決課後服務資源不足問題。

此外，建議各級政府承擔起家庭教育公共服務的法定責任，加快建立機構、平台、課程、社會和學校「五位一體」的家庭教育公共服務體系；強化學校在家庭教育指導中的主體地位，加強教育理念引領、學生生涯教育、學生考後學情和課後服務溝通、家庭教育指導等。

【雙減政策】補習行業沒落後 各類興趣班報名數飆升

責任編輯：尹航

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