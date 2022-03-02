郭樹清：房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉

中國銀保監會主席郭樹清今日（2日）表示，持之以恆防範化解金融風險，去年宏觀槓桿率下降約8個百分點，房地產泡沫化金融化勢頭得到了扭轉。

他並提到，20多年前在銀行申請房貸很慢，現在銀行放貸流程改進非常快，但也走到了另外一個極端——房貸發放很多，在大行貸款中房貸佔比較高，監管機構反复提醒銀行要注意風險。去年以來房地產市場出現調整，這對金融業（化解風險）來說是好事，但也不希望房地產市場的調整太劇烈，希望能平穩些。

P2P網貸未兌付借貸餘額降至4900億人幣

郭樹清在記者會上指出，去年重點領域風險持續得到控制，宏觀槓桿率下降約8個百分點，金融體系內的資產擴張恢復至較低的水平，再次回到個位數。

他續稱，從2017年至去年5年期間，共拆解高風險影子銀行25萬億元（人民幣，下同），過去兩年內壓減11.5萬億元；5年內共處置不良資產12萬億元，最近兩年是6萬億元。

郭樹清表示，地方政府隱形債務狀況區域改善，房地產泡沫化金融化勢頭得到了扭轉。一批高風險企業和違法違規金融機構得到有序處置，P2P網貸機構全部停止運營，未兌付的借貸餘額壓降到了4900億元。過去5年累計立案查處非法集資案件2.5萬起，防範外部風險衝擊的韌性進一步提高。

他表示，堅決遏制資本在金融領域無序擴張。加強非金融企業投資金融機構的監管，築牢產業資本與金融資本的防火牆。堅持規範與發展並重，強調金融創新必須在審慎監管前提下進行，同類業務、同類主體一視同仁，依法將互聯網平台金融業務全面納入監管。強化金融反壟斷和反不正當競爭，規範持牌機構與互聯網平台公司業務合作，維護市場秩序。

中國不贊成單邊金融制裁

郭樹清並表示，國內外疫情不穩定，加上其他環境變化，中國今年經濟需求不太強，無論消費還是投資增長都較緩慢，當局需要採取有力措施，但不會搞「大水漫灌」擴大貨幣政策寬鬆，同時財政政策亦要發揮作用，以支持中小微企生產經營及振興鄉村，擴大消費及投資。

至於多個西方國家針對俄羅斯對烏克蘭進行軍事行動實施制裁，郭樹清表明，中方不贊成發起單邊金融制裁，認為作用及效果不好，法理上亦無依據，強調中方不會參加制裁行動，並會與俄羅斯保持正常經貿和金融往來。

他又提到，制裁對中國金融經濟影響目前不太明顯，仍需要觀察，亦預期將來不會有太大影響，重申中國經濟和金融非常穩健、韌性很強。

責任編輯：蒯宇澄

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