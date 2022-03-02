【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊

內地新冠肺炎疫情持續，上海繼昨日（1日）報告1宗本土確診病例後，今日（2日）通報在密切接觸者排查中，新增3宗本土確診病例和4宗無症狀感染，均同屬一個老年舞蹈隊。而昨日的確診病例，初步顯示涉及Omicron變種病毒。

上海昨日通報，一名56歲退休女性確診新冠肺炎，患者曾到過的將普陀區石泉街道寧強路33號石泉社區文化活動中心，被列爲中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。

當地今日通報，再多3宗本土確診及4宗無症狀感染，年齡介乎58至66歲，均為退休人士。上述7人與昨天報告的病例同屬一個老年舞蹈隊，在石泉社區文化活動中心一起練舞。

已打兩針或以上患者 症狀較輕或無症狀

上海 市衛健委主任鄔驚雷表示， 今天報告的7個感染者中除1人外，其餘6人均接種2劑或3劑新冠病毒疫苗，他們要麼症狀較輕、要麼就是無症狀。 可見，接種疫苗是預防傳染病的最有效手段之一。 研究表明，對於Omicron，中國的新冠病毒疫苗是有效的，能夠降低患病風險，可以減少重症和死亡的發生率。

截至今午4時，此次普陀區本地疫情，已累計排查到在滬密切接觸者165人、在滬密接的密接543人，均已落實管控，核酸檢測結果均為陰性。累計排查到篩查人員87403人，核酸檢測結果均為陰性。累計採集環境樣本1900件，核酸檢測結果為陰性。

有關感染人士涉及的軌跡，除了普陀區還有寶山區。相關場所已嚴格落實消毒和管控等措施。

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責任編輯：林佩怡

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