內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍

內地新冠肺炎疫情持續，上海市衛健委主任鄔驚雷今日（2日）在上海疫情防控記者會上表示，接種新冠疫苗可有效降低患病風險，減少重症和死亡的發生。另引述數據稱，感染新冠病毒的年長人群，未接種接種疫苗的病死率高於接種人群的18倍。

鄔驚雷指，上海今日通報新增7宗新冠肺炎感染病例，其中6人已完成接種2劑或3劑新冠病毒疫苗，其症狀均為輕微或無症狀。他續指，接種疫苗是預防傳染病的最有效手段之一，國產新冠疫苗對於Omicron變種病毒是有效的，「能夠降低患病風險，可以減少重症和死亡的發生率。」

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鄔驚雷又稱，數據表明，完成接種免疫6個月內，可以使新冠病毒感染者發生肺炎（普通型及以上）風險降低60%。根據相關城市的數據顯示，感染新冠病毒的年長人群，沒有接種疫苗的病死率明顯高於接種過疫苗的人群，兩者相差18倍。

全國各地積極推進新冠疫苗接種工作，據國家衛健委通報，截至周二（1日），內地已累計報告接種新冠病毒疫苗逾31億劑次。鄔驚雷呼籲，尚未接種的市民及早接種新冠病毒疫苗，完成全程接種滿6個月以上的市民儘快進行加強免疫接種。

責任編輯：易燕丹

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