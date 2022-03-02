國家網信辦擬規定 不得扎堆推送、炒作社會熱點敏感事件

國家網信辦周三（2日）發布通知，就規範互聯網彈窗信息推送服務管理，向社會公開徵求意見至本月17日，當中提及不得推送明確的違法和不良信息，特別是惡意炒作娛樂八卦、奢靡炫富等違背公序良俗內容；不得扎堆推送、炒作社會熱點敏感事件。

據《互聯網彈窗信息推送服務管理規定（徵求意見稿）》，所稱互聯網彈窗信息推送服務，即是指通過操作系統、終端設備、應用軟件、網站等，以彈出消息窗口頁面形式，向用戶提供的信息推送服務。

應弘揚社會主義核心價值觀

規定要求，有關服務應當遵守法律法規，堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向，弘揚社會主義核心價值觀，推送向上向善的優質彈窗信息內容，發展積極健康的網絡文化。

當中要求，不得推送《網絡信息內容生態治理規定》明確的違法和不良信息，特別是惡意炒作娛樂八卦、緋聞隱私、奢靡炫富、審醜扮醜等違背公序良俗內容；不得關聯某一話題集中推送相關舊聞，惡意翻炒。

同時，不得扎堆推送、炒作社會熱點敏感事件，渲染惡性案件、災難事故等，引發社會恐慌。

不得超範圍轉載

規定指出，未取得互聯網新聞信息服務許可，不得彈窗推送新聞信息。而推送新聞信息，應嚴格依據最新版《互聯網新聞信息稿源單位名單》執行，不得超範圍轉載，不得歪曲、篡改標題原意和內容，保證新聞來源可追溯和新聞信息真實、客觀、全面。並要確保彈窗信息推送必須經過人工審核。

此外，要充分考慮用戶體驗，科學規劃推送頻次；不得以任何形式干擾或者影響用戶關閉彈窗；不得濫用個性化彈窗服務，利用算法屏蔽信息、過度推薦等。如彈窗推送廣告信息，必須進行內容合規審查，並顯著標明「廣告」。不得通過彈窗信息推送服務誘導用戶點擊，實施流量造假、流量劫持。

責任編輯：林佩怡

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