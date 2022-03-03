【烏克蘭局勢】聯合國大會通過涉烏議案 中國投棄權票

聯合國大會周三（2日）召開緊急特別會議，通過譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求俄軍立即全面撤軍的無約束力決議。決議在141票贊成、5票反對及35票棄權下獲通過，俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、北韓和厄立特里亞反對，中國棄權。中國常駐聯合國代表張軍表示，這項決議草案不符中方一貫堅持的立場。

中國代表：該決議不符中方一貫立場

張軍在投票後的解釋性發言中表示，烏克蘭局勢仍在急劇變化，形勢發展令人痛心。中方在烏克蘭問題上的基本立場是一貫、明確的。我們始終主張尊重各國主權和領土完整，根據聯合國憲章宗旨和原則和平解決國際爭端。當前最重要的是盡可能緩解現地局勢，避免沖突升級甚至失控。俄羅斯同烏克蘭已經舉行首輪談判，盡管存在分歧，雙方都表現出繼續推進談判的意願。我們對此表示歡迎。

張軍說，聯合國和有關各方採取的任何行動，都要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，為緊張局勢降溫、推動外交解決起到正面作用。這項決議草案事先沒有在全體會員國範圍內進行充分磋商，沒有全面考慮當前危機背後的歷史經緯和複雜矛盾，沒有強調安全不可分割原則的重要性，也沒有突出推動政治解決、加大外交努力的緊迫性。這些都與中方一貫堅持的立場主張不符，我們不得不對決議草案投了棄權票。

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張軍重申，烏克蘭危機的最終解決，還是要摒棄冷戰思維，摒棄以損害他國安全為代價維護自身安全的邏輯，摒棄以擴張軍事集團謀求地區安全的做法，要在重視和尊重各國合理安全關切基礎上，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。一味施壓制裁，制造分裂對抗，只會導致局面更加複雜，使危機消極影響迅速外溢，甚至波及更多國家。

責任編輯：尹航

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