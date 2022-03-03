台灣多處停電 台電稱涉故障正搶修（更新版）

台灣今（3日）早9時左右多處傳出停電，台北、新北、台中、台南、高雄等地都有民眾回報災情。不少地方紅綠燈失效、路口混亂，台鐵也受影響。

*10：45 新增台灣的總統府回應

台電表示，高雄興達電廠設備故障，造成南部系統解聯；目前台南、高雄地區全區停電，中北部則是輪流停電。

台電補充，今早約9時，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。台電公司正緊急搶修中。

台灣的總統府發言人張惇涵表示，初步了解是因興達電廠事故所導致，蔡英文總統已指示儘速釐清完整事故原因，並盡速恢復供電。張惇涵並表示，因停電事故造成民眾不便，總統府表達歉意。另外，目前總統府供電未受影響，但蔡英文上午接見美國前國務卿蓬佩奧的網路直播，則暫時取消

綜合台媒報道，根據民眾通報，這次停電範圍廣泛，包括台北市文山、內湖、信義區，新北市永和、中和、板橋，以及新竹、台中、台南、高雄等，不少網友哀嚎「紅綠燈不亮」、「洗澡洗到一半停電」。另外，新北市消防局獲37件電梯受困事件，多為跳電。

至於台灣科技重鎮新竹科學園區，目前並未受到影響。

責任編輯：林佩怡

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