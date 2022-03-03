  • 19°C
香港時間 : 2022303日 (四) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣多處停電 台電稱涉故障正搶修（更新版）

社會熱點 10:46 2022/03/03

分享：

台灣今（3日）早9時左右多處傳出停電，台北、新北、台中、台南、高雄等地都有民眾回報災情。不少地方紅綠燈失效、路口混亂，台鐵也受影響。

*10：45 新增台灣的總統府回應

台電表示，高雄興達電廠設備故障，造成南部系統解聯；目前台南、高雄地區全區停電，中北部則是輪流停電。

台電補充，今早約9時，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。台電公司正緊急搶修中。

台灣的總統府發言人張惇涵表示，初步了解是因興達電廠事故所導致，蔡英文總統已指示儘速釐清完整事故原因，並盡速恢復供電。張惇涵並表示，因停電事故造成民眾不便，總統府表達歉意。另外，目前總統府供電未受影響，但蔡英文上午接見美國前國務卿蓬佩奧的網路直播，則暫時取消

綜合台媒報道，根據民眾通報，這次停電範圍廣泛，包括台北市文山、內湖、信義區，新北市永和、中和、板橋，以及新竹、台中、台南、高雄等，不少網友哀嚎「紅綠燈不亮」、「洗澡洗到一半停電」。另外，新北市消防局獲37件電梯受困事件，多為跳電。

至於台灣科技重鎮新竹科學園區，目前並未受到影響。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

台灣一變電所爆炸 致30多萬戶停電
2021/12/12
台灣一變電所爆炸 致30多萬戶停電
【台灣大停電】一周兩次！ 全台再啟分區停電 民怨沸騰
2021/05/17
【台灣大停電】一周兩次！ 全台再啟分區停電 民怨沸騰
【台灣大停電】電廠故障原因曝光 全台逾千萬戶輪流停電（第二版）
2021/05/13
【台灣大停電】電廠故障原因曝光 全台逾千萬戶輪流停電（第二版）
【台灣大停電】高雄電廠出事 全台罕見廣泛分區停電（多圖）（第五版）
2021/05/13
【台灣大停電】高雄電廠出事 全台罕見廣泛分區停電（多圖）（第五版）

你可能感興趣

台灣一變電所爆炸 致30多萬戶停電
17:12 2021/12/12
台灣一變電所爆炸 致30多萬戶停電
【台灣大停電】一周兩次！ 全台再啟分區停電 民怨沸騰
21:43 2021/05/17
【台灣大停電】一周兩次！ 全台再啟分區停電 民怨沸騰
【台灣大停電】電廠故障原因曝光 全台逾千萬戶輪流停電（第二版）
19:43 2021/05/13
【台灣大停電】電廠故障原因曝光 全台逾千萬戶輪流停電（第二版）
社會民生 電力 台南 台中 高雄 台北 台灣

上一篇文章

成都景區女子穿「百變小櫻」動漫服裝 遭途人指罵「洋鬼子」

下一篇文章

【內地疫情】新增54本土病例 廣東佔過半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
保物資供應 深圳鐵路援港班列今開通
保物資供應 深圳鐵路援港班列今開通
陝西又曝涉拐賣「鐵籠女」事件 涉事男囚妻賣女兒已被帶走調查
陝西又曝涉拐賣「鐵籠女」事件 涉事男囚妻賣女兒已被帶走調查
【烏克蘭局勢】中國研究機構：美及盟國制裁俄羅斯將有反作用
【烏克蘭局勢】中國研究機構：美及盟國制裁俄羅斯將有反作用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款