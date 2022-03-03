台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）

台灣今（3日）早9時左右多處傳出停電，台北、新北、台中、台南、高雄等地都有民眾回報災情。不少地方紅綠燈失效、路口混亂，台鐵也受影響。

*12：20 更新停電原因及修復情況

*10：45 新增台灣的總統府回應

北部中午前復電 南部午後陸續恢復供電

據台灣的經濟部長王美花表示，高雄興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約佔全台1/3電力，造成500萬戶受到影響，北部地區中午前會復電，南部午後陸續恢復供電。她並強調事件與缺電無關。

稍早台電表示，今早9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，造成南部地區停電。由於全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。

全台大規模停電後，台灣的總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統已指示儘速釐清完整事故原因，並盡速恢復供電。張惇涵並表示，因停電事故造成民眾不便，總統府表達歉意。另外，蔡英文上午接見美國前國務卿蓬佩奧的網路直播，暫時取消。

「紅綠燈不亮」 台鐵也受影響

綜合台媒報道，根據民眾通報，這次停電範圍廣泛，包括台北市文山、內湖、信義區，新北市永和、中和、板橋，以及新竹、台中、台南、高雄等，不少網友哀嚎「紅綠燈不亮」、「洗澡洗到一半停電」。另外，新北市消防局獲37件電梯受困事件，多為跳電。

至於台灣科技重鎮新竹科學園區，目前並未受到影響。

責任編輯：林佩怡

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