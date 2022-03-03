【內地疫情】新增54本土病例 廣東佔過半（更新版）

內地過去一日新增54宗本土病例，廣東28宗佔過半，23宗來自深圳，5宗東莞；內蒙古呼和浩特6宗，包頭1宗，其餘病例分布在湖北武漢、吉林、上海等地。

（更新福田區防控措施）

香港疫情繼續外逸至內地，廣東全省新增輸入確診病例66宗，過半由香港傳入，其中深圳報告的37宗有34宗涉港，當地繼加高邊境鐵絲網後，據報還在深圳灣岸邊安裝強力探照燈，提防有人夜間從水路偷渡。公安、海警等執法部門，對市內18個漁港碼頭、船舶停靠點等的大小船隻進行嚴格報備制與巡輪。

▲ 深圳灣岸邊據報已安裝強力探照燈。

當地2日起要求所有乘搭地鐵的市民出示健康碼，以及48小時內核酸檢測陰性證明。當局稍早前已對其他公共交通工具、公眾場所實施同樣規定。

另外，福田區採取「掃樓清零」機制，實行逐戶清零，確保封控區、管控區「應檢盡檢、應測盡測」。有居民指，屋苑內近日進行掃樓專項行動動員工作，數十名身著防護服的工作人員參加。除了檢查核酸檢測情況，還包括核實居住人員資訊，「工作人員檢查非常細緻，連櫃子、床底都要查看」。

內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍

【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明

【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊

責任編輯：陳建錫