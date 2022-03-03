內地2月財新服務業PMI降至50.2 需求半年來首度收縮

內地疫情多點散發，服務業經營活動受影響。2月財新中國服務業經營活動指數（服務業PMI）錄50.2，較1月回落1.2個百分點，為2021年9月來最低。新訂單指數六個月來首次降至收縮區間，錄得2020年5月來最低。分析指，「三重壓力」下，中國經濟依然面臨較大的下行壓力，恢復基礎仍不牢固，穩增長仍是重中之重。

服務業需求收縮 新訂單指數首次降至收縮區間

此前公布的2月財新中國製造業PMI錄50.4，較1月回升1.3個百分點，顯示製造業整體恢復擴張。兩大行業景氣度一升一降，使得2月綜合PMI錄50.1，與1月持平，顯示經濟微弱擴張。

財新PMI走勢與國家統計局並不完全一致。統計局公布的2月製造業PMI錄得50.4，微升0.1個百分點；服務業商務指數上升0.2個百分點至50.5，綜合PMI也回升0.2個百分點至51.2。

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內地2月財新製造業PMI錄50.4 內需改善明顯 外需仍疲弱

從分項數據看，服務業需求出現收縮。2月財新中國服務業新訂單指數六個月來首次降至收縮區間，錄得2020年5月來最低。海外疫情反覆也拖累外需，新出口訂單指數連續兩個月低於臨界點，但降幅有所收窄。

需求疲弱、招工困難等因素導致服務業用工收縮，2月服務業就業指數連續第二個月位於收縮區間，但收縮率較1月放緩。服務業積壓工作率為四個月來最低，受訪企業表示疫情影響訂單處理能力，但由於客戶數量減少，訂單積壓率較為溫和。

服務業價格繼續上漲，但漲幅有所回落。2月服務業投入價格指數、出廠價格指數均在擴張區間內回落，其中投入價格指數漲幅放緩至2021年9月來最低。調查顯示，經營費用增加普遍與原料、能源及用工等費用上漲有關，但疫情下購買活動減少，整體通脹壓力有所緩和。

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財新智庫高級經濟學家王喆表示，在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力下，中國經濟依然面臨較大的下行壓力，恢復基礎仍不牢固，穩增長仍是重中之重。政策層面，需強化就業優先政策，加強對中小企業的結構性支持力度，有效降低企業稅費負擔和融資成本。同時應繼續做好大宗商品保供穩價工作，緩解中下遊企業成本上升壓力，維持市場主體穩定。

責任編輯：尹航

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