《紐時》稱中國早知俄羅斯計劃 駐美使館斥抹黑（更新版）

美媒《紐約時報》報道，在俄羅斯發動攻擊時，中國某種程度上已知道其意圖，並要求將計畫延至北京冬奧後。駐美使館駁斥說法，批試圖抹黑中國。

*18：16 新增中國外交部回應

中國外交部發言人汪文斌周四（3日）表示，《紐約時報》的報道純屬虛假信息，批評這種轉移視線、甩鍋推責的言論十分卑劣。又希望危機的始作俑者好好反思他們在烏克蘭危機當中所扮演的角色，切實承擔起應盡責任，為緩和局勢解決問題拿出實際行動，而不是嫁禍於人。

據報道引述歐美情報消息指，中國政府高層上月初向俄羅斯方面提出要求，在北京冬奧結束前不要攻擊烏克蘭。關於中俄官員的交流是機密情報，經情報官員審查後認為具可信性，美國和盟國在討論俄羅斯何時可能攻擊烏克蘭時傳遞了這訊息。然而，歐美也很難相信普京選擇在冬奧後才發動攻擊純屬巧合。

中俄領導人在冬奧開幕前舉行會談，並宣佈兩國夥伴關係「沒有限制」，將建立新全球秩序。但官員指，這不一定表明在領導人會談的層面上曾觸該問題。

報道還指，俄羅斯冬天將部隊從與中國和東部其他地區的邊界，轉移到烏克蘭附近和白俄羅斯，這些動向表明，兩國官方之間有著高度的信任。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應稱，該說法純屬猜測，無事實根據，旨在推卸責任及抹黑中國。中國外交部此前已表明，中方在事件中無任何私利。

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責任編輯：陳建錫