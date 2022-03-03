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【新冠疫情】WSJ：中國正積極探索放鬆管控方法

國情動向 12:13 2022/03/03

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據《華爾街日報》（WSJ）報道，對新冠疫情「零容忍」的中國，正積極探索放鬆管控的方法。

報道引述知情人士透露，中國官員正研究仿照冬奧期間採取的措施，使用「旅行泡泡」，收集新的抗病毒藥物數據，並為未來國產mRNA疫苗在國外物色基地。

＊14：15 新增內容

或今夏一些城市試點

兩名知情人士表示，新冠控制措施或明年春季前不會放鬆，但試點開放措施最早或今年夏季會在一些城市落地。

據稱1月以來，負責交通、海關和邊境管理部門的官員受命探索調整新冠管制政策，而調整最終或上報最高領導層。惟放鬆管控的方法和時間表非固定，或根據未來情況調整，例如出現新的病毒變種。

報道指出，中國上月有條件批准輝瑞新冠抗病毒藥物Paxlovid的緊急使用，被認為是向放鬆動態清零邁出重要一步。

而一位知情人士透露，在北京冬奧成功實施「閉環」管理後，中國衛生官員亦考慮可以在其他城市進行。「閉環」內的人每天都接受檢測，並通過單獨的住宿和交通線路，與城市其他地區隔開。

至於其他正在考慮的開放提議，有知情人士透露，其中包括對完全接種疫苗的國際旅客免除隔離、對國際學生採取特殊入境安排。

關注港抗疫清況

值得一提的是，中疾控流行病學前首席科學家曾光日前發文表示，「動態清零」是中國在特定的時期內選擇的防疫對策，不會永遠不變；又認為在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。

另外，報道指出，中國衛生官員密切監測香港的情況。據了解討論情況的知情人士稱，內地專家目前將香港的情況當做壓力測試，希望從中獲得關於各種治療方法有效性的數據，並了解在不採取嚴格封鎖措施下，對抗嚴重感染激增的情況。

中疾控專家曾光： 將在合適時間點 展示「中國式與病毒共存」路線圖

內地附條件批准美國輝瑞新冠口服藥上市

責任編輯：林佩怡

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