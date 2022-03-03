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【內地疫情】上海一超市5員工感染 專家建議這樣逛商場超市

社會熱點 13:21 2022/03/03

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上海再現新冠肺炎本土疫情，今日（3日）通報再多5人感染，均為一間超市的員工，而涉事超市被列為中風險地區。

上海市疾控中心副主任吳寰宇提醒市民，盡量避免前往人群聚集的場所，外出時做好「戴口罩、手衛生、保持社交距離」等個人防護。如需前往商場超市，建議提前列好購物清單，做好購物路線規劃，盡量縮短購物時間，付款時盡量選擇刷卡、掃碼等非現金非接觸的支付方式。

同時，在人員密集、空氣流動相對較差的公共場所時，要保持良好衛生習慣，勤洗手，如不方便洗手，可用免洗手消毒液保持手部衛生；注意咳嗽和打噴嚏禮儀。並保持安全社交距離，購物、排隊時要注意與他人保持1米以上社交距離。錯開購物高峰時間，避免聚集。

與普陀區病例無關

據上海市通報，昨日（2日）對外省市推送的風險人員所涉及的相關人員開展例行篩查時，發現5人核酸檢測結果異常，均為松江區九里亭街道永輝超市滬亭北路店員工。

其中，2人診斷為新冠肺炎確診病例，3人屬無症狀感染，5人均已全程接種新冠疫苗。

截至今早10時，當地已累計排查到上述5人在滬密切接觸者195人、在滬密接的密接342人，均已落實管控，核酸檢測結果均為陰性。累計排查到篩查人員55040人，其中39353人檢測陰性，其餘正在檢測。累計採集環境樣本497件，14件檢測呈陽性。

另外，上海普陀區近日亦有新冠疫情，對於松江病例與普陀病例是否有關聯，上海方面表示，通過大數據比對、流行病學調查，目前未尚未發現兩者之間存在關聯。

【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊

責任編輯：林佩怡

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