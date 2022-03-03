僅在中俄加價、產品配料差別對待？韓企好麗友回應

南韓品牌好麗友（Orion）近日被網民爆料稱差別對待，疑似只在中俄兩國加價，且產品配料存在「雙標」爭議，在海外市場使用的可可粉，在國內市場卻換成代可可脂。隨後，好麗友回應稱，不同國家受原料及人工成本上漲影響不同，價格調整周期亦不相同；另重申產品主要配料全球一致，「雙標」爭議是翻譯問題。

網民周二（1日）爆料稱，好麗友「宣布僅在俄羅斯與中國對其產品進行漲價，以抵消其原材料上漲成本」。據觀察者網消息，去年8月，好麗友總部曾發布一份漲價聲明，指由於原材料成本上升等原因，中國和俄羅斯兩國的法人將調整部分產品價格，上漲幅度為6%-10%。南韓本土價格維持不變。

此外，有網民發現，南韓本土的好麗友派配料表顯示，除了小麥粉、白砂糖、起酥油等常規材料外，排在第6位和第7位的分別是可可製品和可可粉。而在中國生產銷售的好麗友派配料表中，排在起酥油後的是代可可脂和可可粉。

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據介紹，可可脂是可可豆中的脂肪，屬天然脂肪，適量食用對心腦血管有一定的保健作用。代可可脂是來源於非可可的植物油脂（含類可可脂），是可可脂的替代物，一般由植物油脂精煉而成，是反式脂肪酸，經常食用有損健康。

好麗友用電子備忘錄發聲明被批

事件在網上引發熱議，好麗友隨後在官方微博發布一份用備忘錄寫的情況說明，稱相關網絡爭議是一條去年的舊消息，好麗友產品中國國內價格近年來一直保持穩定，隨着原輔材料價格大幅上漲，僅去年9月對受影響較大的部分派類產品價格做出調整，其餘產品價格均保持不變。

針對被質疑僅在中俄兩國調整價格一事，好麗友表示，不同國家受原料及人工成本上漲影響不同，價格調整週期亦不相同。至於配料被質疑「雙標」，好麗友稱，「好麗友·派」主要配料全球一致，甚至大多原料都由同一家供應商提供，爭議是翻譯軟件翻譯海外產品配料表時表述不準導致。

由於上述聲明僅通過備忘錄形式發布，亦未加蓋公章，因此遭到不少網民質疑太隨意。至昨日（2日）晚間，好麗友刪除原聲明，並發布加蓋公章的聲明函進行正式回應。

聲明重申，好麗友集團在各國設立的公司均獨立運營，近年來其他國家產品價格也做過微調，但中國市場並未隨之調整，只在2021年9月對受影響較大的派品類中3個品牌的產品價格做出微調，並強調在配料上不存在雙標問題。

責任編輯：易燕丹

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