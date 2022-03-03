全國政協新聞發言人：中國防疫政策符合國情和科學規律

全國政協十三屆五次會議新聞發布會今日下午3時召開。大會新聞發言人郭衛民介紹，全國政協十三屆五次會議將於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。

郭衛民在發布會上表示，中國經濟發展面臨嚴峻挑戰，但有信心、有條件也有能力來實現經濟平穩、健康、可持續發展。他還提到中國的防疫政策，指下一步要密切關注、研判國內外疫情形勢的發展，加強科學防控、精準施策，努力以更高的水平、更小的社會成本來控制住疫情，保障經濟社會持續健康穩定發展。

大會的主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情況的報告；列席十三屆全國人大五次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告；審議通過全國政協十三屆五次會議政治決議等決議和報告。

郭衛民介紹，本次大會期間，將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，安排5次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。現在大會籌備工作已全部準備就緒。

中國經濟發展面臨嚴峻挑戰

關於經濟形勢，郭衛民介紹，中國經濟長期向好的基本面沒有變，同時也要看到，今年外部環境更趨複雜和不確定，中國經濟發展面臨嚴峻挑戰。

委員們認為，今年要保持經濟平穩健康發展，必須將中央經濟工作會議所作的部署落實到位，在多重目標中尋求動態平衡，針對國內經濟發展所面臨的需求收縮、供給沖擊、疫情轉弱三重壓力，委員們提出了一系列意見建議。有委員建議，要推動技術創新和產業變革，有效拓展國內需求，形成新的增長點和增長極；要提高供應鏈的穩定性和安全性，增強自主創新能力，加強關鍵技術創新，包括打造數字經濟新優勢；要十分注重各種政策出台的統籌和解讀，及時研判風險，化解公眾疑慮，穩定市場主體預期。

政協委員和有關專家都認為我們有信心、有條件也有能力來實現經濟平穩、健康、可持續發展。

穩外貿壓力大 但外貿運行有望保持在合理區間

至於今年的外貿形勢，郭衛民介紹，今年外貿領域確實存在很多不確定、不穩定性因素，穩定外貿面臨很大壓力，但仍可看到中國外貿基礎雄厚，有很大韌勁，今年外貿運行有望保持在合理區間。

他說，針對一些突出的問題，委員們建議要採取有力措施，做大做強外貿的主體，加快發展跨境電商、海外倉等外貿的新業態、新模式，積極推進內外貿的一體化，進一步提升貿易數字化水平等等。

將加強科學防控、精準施策控制疫情

近日，中疾控專家曾光說，中國會在合適時間點公布「中國式與病毒共存」路線圖，引發外界猜測內地防疫政策轉向。

當被問及國內防疫政策是否要調整時，郭衛民表示，疫情防控成果證明中國防疫政策符合中國國情和科學規律，中國的防疫措施相對成本低，成效好，體現了以人民為中心的執政理念，也體現中國社會主義制度的優越性。下一步，要密切關注、研判國內外疫情形勢的發展，加強科學防控、精準施策，努力以更高的水平、更小的社會成本來控制住疫情，保障經濟社會持續健康穩定發展。

關於有些國外輿論稱中國的防疫政策影響了全球的供應鏈、產業鏈，郭衛民表示，這種觀點不正確，正是由於中國的防疫政策，中國率先恢復了經濟增長，保障了全球產業鏈和供應鏈的穩定。

責任編輯：尹航

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