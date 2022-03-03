  • 22°C
香港時間 : 2022303日 (四) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】深圳「掃樓清零」 防疫人員翻箱倒櫃疑排查偷渡客

社會熱點 16:12 2022/03/03

分享：

深圳市疫情持續，昨日（2日）新增23宗本土確診病例，另有超過30宗由香港傳入的確診和無症狀感染者。全市各區加大核酸篩查力度，其中福田區採取「掃樓清零」措施，以排除潛在的病毒傳播隱患。但有民眾表示，防疫人員翻箱倒櫃檢查，認為有關行動是排查偷渡客。

據深圳市衛健委通報， 昨日新增23宗本土確診病例及2宗本土無症狀感染者；另有40宗境外輸入感染病例，其中37宗來自香港。

福田區採取「掃樓清零」機制，實行逐戶清零，確保封控區、管控區「應檢盡檢、應測盡測」。全市各區需儘快排查出陽性感染者，力爭用最短時間排除潛在的社會面傳播隱患，堅決穩控疫情。

據財新網消息，有居民表示，當日社區內進行「掃樓」專項行動，數十名身著防護服的工作人員參加。他指出，除了檢查核酸檢測情況，「掃樓」工作還包括核實居住人員信息，「工作人員檢查非常細致，連櫃子、床底都要查看。」

廣州近日破獲偷渡案7起 18人涉偷渡和妨害傳染病防治

珠海拘捕10名偷渡者 發出首筆10萬元舉報獎勵金

據深圳衛視新聞報道，福田區沙頭街道新洲社區於2月23日被劃定為管控區域，要求只進不出。當天晚上，社區發出通知要求所有人進行核酸檢測。之後每天，都會有社區工作者上門核查是否有做核酸檢測，以及家裡人員情況。

此外，在福田區南園街道巴登社區，工作人員每天會以採集的核酸數據作為參照，核實每個人的在深去向，如有離深人員會進行註銷或者標記。對於在深人員，會與網格數據進行匹配，並跟蹤詢問未做核酸的人員，以確保每一個人都完成核酸檢測。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

涉從香港偷渡入境珠海後抵湖南 確診2人被立案偵查（第二版）
2022/02/16
涉從香港偷渡入境珠海後抵湖南 確診2人被立案偵查（第二版）
珠海拘捕10名偷渡者 發出首筆10萬元舉報獎勵金
2022/02/17
珠海拘捕10名偷渡者 發出首筆10萬元舉報獎勵金
廣州近日破獲偷渡案7起 18人涉偷渡和妨害傳染病防治
2022/02/19
廣州近日破獲偷渡案7起 18人涉偷渡和妨害傳染病防治
網傳有人香港遊泳偷渡深圳？官方：是輕生跳海獲救
2022/02/19
網傳有人香港遊泳偷渡深圳？官方：是輕生跳海獲救

你可能感興趣

涉從香港偷渡入境珠海後抵湖南 確診2人被立案偵查（第二版）
15:18 2022/02/16
涉從香港偷渡入境珠海後抵湖南 確診2人被立案偵查（第二版）
珠海拘捕10名偷渡者 發出首筆10萬元舉報獎勵金
13:25 2022/02/17
珠海拘捕10名偷渡者 發出首筆10萬元舉報獎勵金
廣州近日破獲偷渡案7起 18人涉偷渡和妨害傳染病防治
11:17 2022/02/19
廣州近日破獲偷渡案7起 18人涉偷渡和妨害傳染病防治
非法入境 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 深圳

下一篇文章

俄電商產品被內地網民搶購一空 俄商駐華大使拍片致謝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）
台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）
【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶、父母或子女
【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶、父母或子女
內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊
【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款