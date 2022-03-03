【內地疫情】深圳「掃樓清零」 防疫人員翻箱倒櫃疑排查偷渡客

深圳市疫情持續，昨日（2日）新增23宗本土確診病例，另有超過30宗由香港傳入的確診和無症狀感染者。全市各區加大核酸篩查力度，其中福田區採取「掃樓清零」措施，以排除潛在的病毒傳播隱患。但有民眾表示，防疫人員翻箱倒櫃檢查，認為有關行動是排查偷渡客。

據深圳市衛健委通報， 昨日新增23宗本土確診病例及2宗本土無症狀感染者；另有40宗境外輸入感染病例，其中37宗來自香港。

福田區採取「掃樓清零」機制，實行逐戶清零，確保封控區、管控區「應檢盡檢、應測盡測」。全市各區需儘快排查出陽性感染者，力爭用最短時間排除潛在的社會面傳播隱患，堅決穩控疫情。

據財新網消息，有居民表示，當日社區內進行「掃樓」專項行動，數十名身著防護服的工作人員參加。他指出，除了檢查核酸檢測情況，「掃樓」工作還包括核實居住人員信息，「工作人員檢查非常細致，連櫃子、床底都要查看。」

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據深圳衛視新聞報道，福田區沙頭街道新洲社區於2月23日被劃定為管控區域，要求只進不出。當天晚上，社區發出通知要求所有人進行核酸檢測。之後每天，都會有社區工作者上門核查是否有做核酸檢測，以及家裡人員情況。

此外，在福田區南園街道巴登社區，工作人員每天會以採集的核酸數據作為參照，核實每個人的在深去向，如有離深人員會進行註銷或者標記。對於在深人員，會與網格數據進行匹配，並跟蹤詢問未做核酸的人員，以確保每一個人都完成核酸檢測。

責任編輯：易燕丹

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