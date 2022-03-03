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工信部：積極協調汽車、芯片等重點行業 保供應鏈暢通

經濟脈搏 15:40 2022/03/03

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俄烏戰局衝擊全球供應鏈，工信部昨日（２日）召開會議要求，各省市要在保障產業鏈穩定上下更大功夫，確保汽車、集成電路等重點產業運行穩定。

工信部當日召開重點省市工業經濟運行視頻會議，副部長辛國斌主持會議及講話，向上海、河北、江蘇、浙江、福建等11省市提出要求，辛指，全國兩會召開在即，今年還將迎來二十大，實現首季度工業經濟開門紅、打贏工業穩增長，以及中小企業紓困幫扶攻堅戰至關重要。

辛國斌要求，要在四個方面下更大功夫：

  • 一是落實政策，在穩定市場預期上下更大功夫。 要發揮工業大省示範作用，推動振作工業經濟實施方案和若干政策落實落地落細，加強政策宣講和解讀，結合實際出臺地方政策，充分放大政策乘數效應，進一步提振企業信心。
  • 二是加強協調，在保障產業鏈供應鏈穩定上下更大功夫。 要加強跨省市協調，細化工作舉措，制訂重點產業、重點企業應急預案，確保汽車、積體電路等重點產業運行穩定。
  • 三是加強監測調度，在應對風險因素上下更大功夫。 要持續關注、跟蹤研判疫情散發、俄烏衝突影響，及時監測企業生產成本、原材料供應、訂單排產、供應鏈運行情況，加強重點地市調度。
  • 四是加強企業紓困幫扶，在優化營商環境上下功夫。 要落實國務院助企紓困幫扶政策，用好中小企業聯席會議機制，及時協調企業用地、原料、缺芯、缺工等方面困難，對檢驗檢測、評比表彰過多過亂等情況開展整治。

中央政治局會議：加大宏觀政策力度穩經濟 防範金融風險

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責任編輯：陳建錫

 

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