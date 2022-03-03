俄電商產品被內地網民搶購一空 俄商駐華大使拍片致謝

在俄羅斯持續攻打烏克蘭，遭到眾多西方國家制裁之際，內地由俄羅斯官方授權的電商平台俄羅斯國家館出現搶購潮，許多商品被內地網民搶購一空，俄商駐華大使拍片感謝中國網民的支持，並呼籲理性消費。

據內媒《觀察者網》報道，最近，有不少中國網民選擇到俄羅斯駐華大使館唯一授權的電商平台「俄羅斯（Russia）國家館」購物，將店內的各類零食、茶葉都「洗劫一空」，熱門商品甚至被買到顯示為「預售商品」，店鋪的粉絲量也在暴漲，光是今天的增幅已經超過了20萬人。

觀察者網查詢後發現，目前這家店裏的現貨僅剩洗衣液、清潔劑和酒類等產品，而各類零食、茶葉等都顯示是「無貨」的狀態。

對於中國網民的這番熱情，昨日（2日），店鋪首頁出現了一則感謝視頻，俄羅斯聯邦總商會、「ДЕЛОВАЯ РОССИЯ」 總理事會理事、俄羅斯聯邦總商會駐中國商業大使、俄羅斯日出集團創始人謝爾蓋·百采夫親自出鏡，表示在這個複雜及風雲變幻的國際局勢下，感謝中國朋友對俄羅斯和俄羅斯（Russia）國家館的支持，看到中國老朋友的情誼。

他說起，中國有句老話「千里送鵝毛禮輕情意重」，他們將會永遠銘記這份深情厚誼，並把這份情誼轉化成工作的動力，為大家帶來最物美價廉的俄羅斯商品。

據陝西日報報道，2021年5月在西安舉辦的第五屆絲博會楊凌示範區投資環境推介會上，「俄羅斯（Russia）國家館」作為俄羅斯駐華大使館唯一授權的線上官方電商平台在京東成功上線，由一家內地公司負責運營。

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責任編輯：袁瑋婧