  • 22°C
香港時間 : 2022303日 (四) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄電商產品被內地網民搶購一空 俄商駐華大使拍片致謝

社會熱點 15:47 2022/03/03

分享：

在俄羅斯持續攻打烏克蘭，遭到眾多西方國家制裁之際，內地由俄羅斯官方授權的電商平台俄羅斯國家館出現搶購潮，許多商品被內地網民搶購一空，俄商駐華大使拍片感謝中國網民的支持，並呼籲理性消費。

據內媒《觀察者網》報道，最近，有不少中國網民選擇到俄羅斯駐華大使館唯一授權的電商平台「俄羅斯（Russia）國家館」購物，將店內的各類零食、茶葉都「洗劫一空」，熱門商品甚至被買到顯示為「預售商品」，店鋪的粉絲量也在暴漲，光是今天的增幅已經超過了20萬人。

觀察者網查詢後發現，目前這家店裏的現貨僅剩洗衣液、清潔劑和酒類等產品，而各類零食、茶葉等都顯示是「無貨」的狀態。

對於中國網民的這番熱情，昨日（2日），店鋪首頁出現了一則感謝視頻，俄羅斯聯邦總商會、「ДЕЛОВАЯ РОССИЯ」 總理事會理事、俄羅斯聯邦總商會駐中國商業大使、俄羅斯日出集團創始人謝爾蓋·百采夫親自出鏡，表示在這個複雜及風雲變幻的國際局勢下，感謝中國朋友對俄羅斯和俄羅斯（Russia）國家館的支持，看到中國老朋友的情誼。

他說起，中國有句老話「千里送鵝毛禮輕情意重」，他們將會永遠銘記這份深情厚誼，並把這份情誼轉化成工作的動力，為大家帶來最物美價廉的俄羅斯商品。

據陝西日報報道，2021年5月在西安舉辦的第五屆絲博會楊凌示範區投資環境推介會上，「俄羅斯（Russia）國家館」作為俄羅斯駐華大使館唯一授權的線上官方電商平台在京東成功上線，由一家內地公司負責運營。

美媒：中國部分國有銀行建議企業停購俄羅斯煤炭

外交部：中方在烏克蘭問題上沒有私利 俄訴求理應得到重視

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭局勢】美國白宮呼籲中國 譴責俄羅斯入侵烏克蘭
2022/02/28
【烏克蘭局勢】美國白宮呼籲中國 譴責俄羅斯入侵烏克蘭
【烏克蘭局勢】外電：中國高層要求確保自身能源和糧食供應
2022/03/02
【烏克蘭局勢】外電：中國高層要求確保自身能源和糧食供應
【烏克蘭局勢】聯合國大會通過涉烏議案 中國投棄權票
今日
【烏克蘭局勢】聯合國大會通過涉烏議案 中國投棄權票
《紐時》稱中國早知俄羅斯計劃 駐美使館斥抹黑
今日
《紐時》稱中國早知俄羅斯計劃 駐美使館斥抹黑

你可能感興趣

【烏克蘭局勢】美國白宮呼籲中國 譴責俄羅斯入侵烏克蘭
10:49 2022/02/28
【烏克蘭局勢】美國白宮呼籲中國 譴責俄羅斯入侵烏克蘭
【烏克蘭局勢】外電：中國高層要求確保自身能源和糧食供應
17:10 2022/03/02
【烏克蘭局勢】外電：中國高層要求確保自身能源和糧食供應
【烏克蘭局勢】聯合國大會通過涉烏議案 中國投棄權票
今日 09:30
【烏克蘭局勢】聯合國大會通過涉烏議案 中國投棄權票
烏克蘭 京東（美：JD） 俄羅斯 商會 零食 中國

上一篇文章

【內地疫情】深圳「掃樓清零」 防疫人員翻箱倒櫃疑排查偷渡客

下一篇文章

僅在中俄加價、產品配料差別對待？韓企好麗友回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）
台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）
內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊
【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊
【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶、父母或子女
【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶、父母或子女
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款