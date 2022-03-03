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胡錫進：俄羅斯若在戰爭中失利 恐爆發顏色革命

國情動向 16:18 2022/03/03

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俄烏戰局陷入膠著，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進指，如俄軍繼續久拖不決，幾乎將肯定將導致俄政局動盪，甚至引發顏色革命及其他連鎖反應。

胡錫進指，烏克蘭戰爭爆發迄今，戰局仍不明朗，戰爭將給世界和中國帶來甚麼影響，要看戰爭的結局。如果俄羅斯打贏了，普京拿到烏克蘭中立這個結果，消除前蘇聯國家加入西方體系共同對付俄羅斯的隱患，那就算是莫斯科針對華盛頓自蘇聯解體以來步步緊逼的反彈成功了，美國的霸權受到一次削弱。

但這場戰爭已讓歐洲成了驚弓之鳥，歐洲今後會更加仰賴美國的安全保護，更加敵對俄羅斯，所以俄羅斯的勝利將是有限的。如果俄羅斯輸了，戰局久拖不決，烏克蘭民眾在外部物資和精神支援下開展全民抵抗，最終將拖垮俄羅斯繼續戰爭的意志，這幾乎將肯定會導致俄政局動盪，甚至發生顏色革命。

胡錫進指，俄羅斯和美國都「輸不起」這場戰爭，但對莫斯科來說尤其生死攸關。戰爭的結局將不光體現在烏克蘭戰場和談判桌上，還要看俄羅斯能不能承受住美國和西方的全面制裁，看看西方把俄羅斯踢出SWIFT，停止與俄羅斯的各種經濟和文化聯繫究竟意味著甚麼？能否將一個大國真正推向絕境？不同的結局當然會深刻影響國際關係的方方面面，也將攸關中國的國家利益。

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責任編輯：陳建錫

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