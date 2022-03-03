【兩會2022】政協發言人：香港疫情形勢異常嚴峻 習近平關心抗疫

全國政協十三屆五次會議新聞發布會今日（3日）下午舉行，大會發言人郭衛民提到，香港疫情形勢異常嚴峻，嚴重衝擊市民安全健康和經濟民生，強調國家主席習近平非常關心香港同胞安全與健康和抗疫工作，中央政府和內地有關方面亦正全力開展支援香港抗疫的工作。

對於港區全國政協委員赴京參加兩會，郭衛民表示，符合疫情防控要求的港區全國政協委員將到京參會，有些委員已經陸續到了，有些還在路上，而大會相關工作組已收到港區委員提交的提案和大會發言。

他指出，有部分委員因身體原因或疫情防控要求，不能來京參會，還有10多位港區委員正在香港抗疫一線。他們都已按程序履行請假手續。而不能到京參會的港區委員，將通過線上方式及時了解大會情況、提交提案和發言討論，不會影響他們參與兩會相關議題的討論。

▲ 大會發言人郭衛民

郭衛民指出，全國政協和政協委員對香港疫情十分關注，通過不同方式積極支持香港抗擊疫情，指港區政協委員認真履職盡責，採取多種方式與香港各界一起同心抗疫；相信有中央的堅強領導及全國人民的大力支持等，一定能戰勝疫情。

責任編輯：林佩怡

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