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【兩會2022】聚焦打擊拐賣婦女兒童 政協委員倡收買最高判死

國情動向 19:38 2022/03/03

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早前曝光的徐州八孩母親事件等，引發內地社會對拐賣婦女兒童的關注。在兩會前夕，有全國政協委員建議，對收買被拐賣婦女兒童定刑提高，最高可判死刑，以起到震懾和預防作用。

徐州八孩母親事件受人關注。

兩會周五（4日）起登場，全國政協委員、湖北省首義律師事務所主任謝文敏接受內地傳媒受訪時認為，沒有需求就沒有買賣，建議將收買被拐賣婦女兒童罪法定刑，提高至與拐賣婦女兒童罪法定刑一致。據刑法規定，如果沒有其他犯罪情況，拐賣婦女兒童罪起刑為5年，最高刑期10年，收買被拐賣婦女兒童罪法定刑最高3年。

謝文敏認為，在收買被拐賣婦女兒童罪中，往往伴隨強姦、故意傷害致人重傷、虐待等行為。雖然刑法也規定在收買被拐賣婦女兒童罪中，犯有其他罪名，按其他罪名定罪處罰，但是這類犯罪取證困難，追責並不容易。

因此，她建議，將收買被拐賣婦女兒童罪的法定刑加以提高，最高可判處死刑，以起到震懾和預防作用。

此前據內地傳媒統計，有11名全國人大代表和全國政協委員，先後就拐賣婦女等問題發聲，並將會在全國兩會上提交相關議案、建議和提案。

徐州八孩母親事件後 公安部開展打擊拐賣婦女兒童行動

陝西又曝涉拐賣「鐵籠女」事件 涉事男囚妻賣女兒已被帶走調查

責任編輯：林佩怡

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