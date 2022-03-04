美日印澳領袖視像會晤 同意不應允許烏克蘭情況在印太發生

俄烏戰事未停，美國、日本、印度及澳洲「四方安全對話」領導人周四（3日）視像會晤，談及烏克蘭局勢。日本首相岸田文雄表示，四國領導人均認為，不應允許烏克蘭發生的事情在印度-太平洋地區發生。

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理穆迪及澳洲總理莫理森，周四視像會晤。會後的聯合聲明，重申對自由和開放的印太地區的承諾，包括尊重所有國家的主權和領土完整，各國不受軍事、經濟和政治脅迫，並致力讓四方安全對話成為促進地區穩定與繁榮的機制。

四人又討論到烏克蘭局勢，同意建立一個新的人道主義援助和救災機制，讓四方安全對話能夠應對印太地區未來的人道主義挑戰，並為各自處理和應對烏克蘭危機時提供溝通渠道。

聲明未提台灣

聲明未有提及台灣。但外媒報道提到，這次視像會議，正值對台灣的關注增加之際。

拜登在Twitter上表示，四方安全對話領導人的會談內容，涵蓋「我們對包括印太地區在內的世界各地主權和領土完整的承諾」。

岸田在提到俄羅斯的軍事行動時，指四國領導人一致認為，「像這樣用武力單方面改變現狀的事情，不應該允許在印太地區發生」，並同意這事態發展令努力實現一個自由開放的印太，變得更加重要。

據路透報道，華盛頓認為四方安全對話及與印度關係，對於抗衡中國來說至關重要，但考慮到印度與俄羅斯的長期關係，四方安全對話與俄處於微妙的平衡狀態。而在四方安全對話國家中，只有印度沒有譴責俄羅斯對烏入侵。俄羅斯是印度軍方的主要武器供應商。

中國外交部曾表示，任何地區合作機制不應針對第三方或損害第三方利益，搞封閉排他、針對他國的小圈子違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳、不得人心，注定不會得逞。

責任編輯：林佩怡

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