亞投行：為銀行利益 暫停與俄羅斯、白俄羅斯一切業務

由中國主導的亞投行宣布，為了該行利益，已暫停與俄羅斯、白俄羅斯的一切有關業務。而大批俄羅斯企業為避開西方制裁，據報正爭相開設中資銀行帳戶。

亞投行3日發表關於俄烏戰爭的聲明指，該行是一個基於國際協定創建的多邊組織，遵守國際法是機構的核心。在不斷變化的經濟和金融形勢的背景下，該行管理層將盡最大努力維護其財務完整性。在這情況下，為了該行的最佳利益，管理層決定暫停與俄羅斯和白俄羅斯有關的所有業務，並作出審查。

據該行披露的投資項目，168個總額近340億美元的已批准項目中，俄羅斯有2個項目獲得批准，總價值為8億美元；白俄羅斯也提出2個項目。亞投行由中國發起，旨在向亞洲各國提供基建資金，加強地區經濟合作。目前，中國持有該行約27%的投票權，該行的行長、理事會主席均是中國人。

俄企爭相開設中資銀行帳戶

路透社報道，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯企業正艱難地應對國際制裁，大批企業正尋求開設中資銀行帳戶。報道引述一名中國某國有銀行莫斯科分行的員工指，該行接到來自俄羅斯企業希望開立新帳戶的詢問數量激增，「過去幾天，有200至300家公司與我們接洽，希望開設新帳戶」。

尚不清楚俄羅斯對在中國的銀行開設新帳戶的需求有多廣泛，但另一消息人士指，許多尋求開設新帳戶的企業都與中國有業務往來，預計人民幣交易將增加。

此前，北京已多次表示反對制裁，堅持與俄羅斯保持正常經濟和貿易往來。監管銀行業務的中國銀保監會本周表明，中國不會加入西方主導的對俄制裁。

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責任編輯：陳建錫