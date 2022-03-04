  • 26°C
香港時間 : 2022304日 (五) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞投行：為銀行利益 暫停與俄羅斯、白俄羅斯一切業務

國情動向 10:42 2022/03/04

分享：

由中國主導的亞投行宣布，為了該行利益，已暫停與俄羅斯、白俄羅斯的一切有關業務。而大批俄羅斯企業為避開西方制裁，據報正爭相開設中資銀行帳戶。

亞投行3日發表關於俄烏戰爭的聲明指，該行是一個基於國際協定創建的多邊組織，遵守國際法是機構的核心。在不斷變化的經濟和金融形勢的背景下，該行管理層將盡最大努力維護其財務完整性。在這情況下，為了該行的最佳利益，管理層決定暫停與俄羅斯和白俄羅斯有關的所有業務，並作出審查。

據該行披露的投資項目，168個總額近340億美元的已批准項目中，俄羅斯有2個項目獲得批准，總價值為8億美元；白俄羅斯也提出2個項目。亞投行由中國發起，旨在向亞洲各國提供基建資金，加強地區經濟合作。目前，中國持有該行約27%的投票權，該行的行長、理事會主席均是中國人。

俄企爭相開設中資銀行帳戶

路透社報道，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯企業正艱難地應對國際制裁，大批企業正尋求開設中資銀行帳戶。報道引述一名中國某國有銀行莫斯科分行的員工指，該行接到來自俄羅斯企業希望開立新帳戶的詢問數量激增，「過去幾天，有200至300家公司與我們接洽，希望開設新帳戶」。

尚不清楚俄羅斯對在中國的銀行開設新帳戶的需求有多廣泛，但另一消息人士指，許多尋求開設新帳戶的企業都與中國有業務往來，預計人民幣交易將增加。

此前，北京已多次表示反對制裁，堅持與俄羅斯保持正常經濟和貿易往來。監管銀行業務的中國銀保監會本周表明，中國不會加入西方主導的對俄制裁。

【烏克蘭局勢】聯合國大會通過涉烏議案 中國投棄權票

【烏克蘭局勢】外交部：逾3千中國公民安全轉到烏周邊國家

【烏克蘭局勢】外電：中國高層要求確保自身能源和糧食供應

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事衝突 外交 戰爭 金融 貿易 制裁 國際法 銀行 俄羅斯

上一篇文章

烏克蘭知名學府被轟炸 當地媒體稱4中國學生死亡

下一篇文章

美日印澳領袖視像會晤 同意不應允許烏克蘭情況在印太發生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中疾控專家曾光： 將在合適時間點 展示「中國式與病毒共存」路線圖
中疾控專家曾光： 將在合適時間點 展示「中國式與病毒共存」路線圖
趙立堅Twitter貼漫畫 諷美國是烏克蘭戰爭始作俑者
趙立堅Twitter貼漫畫 諷美國是烏克蘭戰爭始作俑者
【烏克蘭局勢】中國留學生講述撤離經過：入境波蘭那一刻哭了
【烏克蘭局勢】中國留學生講述撤離經過：入境波蘭那一刻哭了
【烏克蘭局勢】美官員稱中方知情卻不願阻俄？中方這樣駁斥
【烏克蘭局勢】美官員稱中方知情卻不願阻俄？中方這樣駁斥
【烏克蘭局勢】是否願意為俄烏停火斡旋？中國外交部回應
【烏克蘭局勢】是否願意為俄烏停火斡旋？中國外交部回應
【烏克蘭局勢】聯合國大會通過涉烏議案 中國投棄權票
【烏克蘭局勢】聯合國大會通過涉烏議案 中國投棄權票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款