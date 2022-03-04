【內地疫情】昨增294宗確診 61本土個案廣東佔22宗

內地昨日（3日）新增294宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔61宗，其中廣東省有22宗，均在深圳市；其餘病例分布在內蒙古、河北等省市。另外，內地錄得超過200宗由香港傳入的確診以及無症狀感染個案，廣東省報告138宗佔最多。

據國家衛健委通報，新增本土病例分布為廣東深圳22宗，內蒙古呼和浩特9宗，河北及吉林各5宗；湖北、雲南、黑龍江、廣西、上海等地亦有確診個案。另再多150宗無症狀感染者，本土感染有56宗，涉及上海、雲南等地。

內地持續錄得由香港輸入的確診以及無症狀感染病例，其中廣東新增149宗境外輸入，有138宗來自香港，個案分布在深圳、珠海、佛山、惠州、中山、江門、汕尾和東莞。上海方面，新增64宗境外输入病例，有43宗由香港出發。四川和北京亦分別通報新增14宗和9宗香港輸入病例。

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另據深圳口岸辦消息，深圳口岸周二（1日）再檢測出25名跨境貨車司機核酸陽性，有關情況已通報香港相關部門。

兩會期間進京郵件需「二次安檢」

鑒於內地「外防輸入」壓力加大，國家郵政局近日發出《關於做好2022年全國兩會期間寄遞渠道安全服務保障工作的通知》，要求各企業加強安全檢查和消毒處理。

其中，北京市郵政管理局要部署企業對進京郵件快件全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快件一律退回。各級郵政管理部門要切實加大安全監管執法檢查力度，嚴格倒查追責，依法從重從快辦理行政處罰案件，嚴厲查處企業違反寄遞安全「三項制度」行為。

責任編輯：易燕丹

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