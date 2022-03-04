  • 26°C
香港時間 : 2022304日 (五) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】昨增294宗確診 61本土個案廣東佔22宗

社會熱點 11:21 2022/03/04

分享：

內地昨日（3日）新增294宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔61宗，其中廣東省有22宗，均在深圳市；其餘病例分布在內蒙古、河北等省市。另外，內地錄得超過200宗由香港傳入的確診以及無症狀感染個案，廣東省報告138宗佔最多。

據國家衛健委通報，新增本土病例分布為廣東深圳22宗，內蒙古呼和浩特9宗，河北及吉林各5宗；湖北、雲南、黑龍江、廣西、上海等地亦有確診個案。另再多150宗無症狀感染者，本土感染有56宗，涉及上海、雲南等地。

內地持續錄得由香港輸入的確診以及無症狀感染病例，其中廣東新增149宗境外輸入，有138宗來自香港，個案分布在深圳、珠海、佛山、惠州、中山、江門、汕尾和東莞。上海方面，新增64宗境外输入病例，有43宗由香港出發。四川和北京亦分別通報新增14宗和9宗香港輸入病例。

【內地疫情】上海一超市5員工感染 專家建議這樣逛商場超市

【內地疫情】新增54本土病例 廣東佔過半（更新版）

另據深圳口岸辦消息，深圳口岸周二（1日）再檢測出25名跨境貨車司機核酸陽性，有關情況已通報香港相關部門。

兩會期間進京郵件需「二次安檢」

鑒於內地「外防輸入」壓力加大，國家郵政局近日發出《關於做好2022年全國兩會期間寄遞渠道安全服務保障工作的通知》，要求各企業加強安全檢查和消毒處理。

其中，北京市郵政管理局要部署企業對進京郵件快件全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快件一律退回。各級郵政管理部門要切實加大安全監管執法檢查力度，嚴格倒查追責，依法從重從快辦理行政處罰案件，嚴厲查處企業違反寄遞安全「三項制度」行為。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
2022/03/02
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
【內地疫情】新增54本土病例 廣東佔過半（更新版）
2022/03/03
【內地疫情】新增54本土病例 廣東佔過半（更新版）
【內地疫情】上海一超市5員工感染 專家建議這樣逛商場超市
2022/03/03
【內地疫情】上海一超市5員工感染 專家建議這樣逛商場超市
【內地疫情】深圳「掃樓清零」 防疫人員翻箱倒櫃疑排查偷渡客
2022/03/03
【內地疫情】深圳「掃樓清零」 防疫人員翻箱倒櫃疑排查偷渡客

你可能感興趣

【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
18:17 2022/03/02
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
【內地疫情】新增54本土病例 廣東佔過半（更新版）
12:43 2022/03/03
【內地疫情】新增54本土病例 廣東佔過半（更新版）
【內地疫情】上海一超市5員工感染 專家建議這樣逛商場超市
13:21 2022/03/03
【內地疫情】上海一超市5員工感染 專家建議這樣逛商場超市
口岸 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 廣東省

上一篇文章

全台大停電初步研判涉人為疏忽 台電董事長、總經理請辭

下一篇文章

在台港女大學生疑因租金糾紛 持刀傷室友後輕生不治
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶、父母或子女
【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶、父母或子女
【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊
【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊
台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）
台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款