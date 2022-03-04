【兩會2022】人大新聞發佈會 回應涉中美、防疫等提問（附直播回顧）

十三屆全國人大五次會議於今日（4日）正午12時在北京人民大會舉行新聞發佈會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。

會上公布，會議明日（5日）上午開幕，11日上午閉幕，會期6天半。10項議程，包括審議政府工作報告、審查計劃報告及草案、審查預算報告及草案、審議《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法（修正草案）》議案、審議《第十三屆全國人民代表大會第五次會議關於第十四屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定（草案）》議案、審議《 中華人民共和國香港特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）》議案等。

發言人張業遂回應媒體關於各方面工作上的提問題。對於如何解讀過去一年的立法工作？張指，在加強憲法實施和監督方面，主要是全面修改香港基本法附件一和附件二，形成一套符合香港法律地位和實際情況的民主選舉制度，維護憲法和香港基本法確定的香港特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」行穩致遠；制定監察官法，為正確行使監察權提供法律保障。在健全國家安全法治體系方面，主要是制定反外國制裁法、陸地國界法和數據安全法。

如何在「動態清零」與保持經濟平穩運行、維護全球供應鏈穩定間達成平衡？張指，「動態清零」做法的目標是通過快速精準的全鏈條防控措施，實現以最小成本取得最大成效，不是要追求「零感染」，而是要儘快把疫情控制住。 事實證明「動態清零」做法符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。無論從確診、死亡的數位看，還是從經濟發展的數據看，中國都是世界上防疫工作最成功的國家之一。

如何發展和完善全過程人民民主？張指，全過程人民民主是以習近平為核心的黨中央在深化對中國民主政治發展規律性認識的基礎上提出的重大理念。兩個關鍵詞，一個是「人民民主」，一個是「全過程」。人民民主是社會主義的生命，人民當家作主是社會主義民主政治的本質和核心。全過程是全體人民依法實行民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督、保證人民當家作主落實到國家和社會生活之中。

美國通過《美國競爭法》對於美中關係有何影響？張指，相互尊重、和平共處、合作共贏，應成為新時期中美正確的相處之道。和平共處的關鍵是相互尊重，合作共贏符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的期待。美國如何提升自身競爭能力是美國自己的事情，以中國發展為藉口、將中國作為戰略競爭對手的做法，只會破壞中美互信與合作，也必將損害美國自身利益。以意識形態劃線，拉「小圈子」，搞集團對抗，都有悖於時代發展潮流，也根本行不通。

中國是否對立陶宛進行經濟脅迫？張指，立陶宛政府嚴重違反一個中國原則，違背立方在中立建交時所作的政治承諾。中國政府對此作出堅決回應，是完全正當的、必然的。目前中立兩國關係出現的問題責任完全在立方。在國際貿易中，中國從不歧視任何國家、任何企業，不存在所謂經濟脅迫問題。關於歐盟在世貿組織提起訴訟，中方認為這不具建設性。中方希望歐盟採取客觀公正立場，不要將中立之間的問題擴大化或上升至中歐關係層面。

中國是否有進一步計劃與其他國家分享正開放的mRNA疫苗？張指，目前為止，中國已經向120多個國家和國際組織提供了超過21億劑疫苗，佔中國以外全球疫苗使用總量的三分之一，是對外提供疫苗最多的國家。120多個國家中，絕大多數是發展中國家。中國提供的疫苗為很多發展中國家構築免疫屏障、恢復社會生活發揮了重要作用。中國將繼續堅持把發展中國家作為疫苗合作的主要夥伴。 至於mRNA疫苗，據他了解，國內一些企業正在進行研發，取得積極進展。

去年人大通過《反外國制裁法》的目的是甚麼？張指，該法是一部指向性、針對性很強的專門法律，突出的是一個「反」字。中國的《反外國制裁法》是應對遏制打壓的防禦措施，與一些國家的「單邊制裁」有本質區別。中國不惹事，但也不怕事。對那些動輒揮舞制裁大棒的霸凌行徑，中國通過法律手段，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

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責任編輯：陳建錫