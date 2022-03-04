【兩會2022】兩會開幕在即 焦點議題逐個數

全國兩會即將登場，全國政協十三屆五次會議將於4日下午開幕，十三屆全國人大五次會議則於5日開幕。這次兩會預計會聚焦在穩經濟、防疫政策等，外媒亦關注俄烏局勢等。

穩經濟

中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，在明日開幕的全國人大會議上，外界聚焦總理李克強所作的政府工作報告，對GDP增長目標的表述。市場認為，今年GDP按年增長5%是底線，全年GDP增速目標或為5.5%左右。2021年中國經濟增速為8.1%，高於6%以上的預期目標。

在迎接中共二十大、穩字當頭的背景下，穩增長政策力度備受關注。市場預料今年貨幣政策將向穩增長傾斜，結構性貨幣政策工具將發揮重要作用，工具的品種或將更趨豐富；積極的財政政策則提升效能，更加注重精準、可持續。基建投資、消費料再擔重任。

同時，當局對房地產和科技行業的監管政策會否延續，也是關注焦點。值得注意的是，近期內地多地陸續推出穩樓市政策。此外，房地產稅進展也受關注。

【2022兩會】市場料中國全年GDP增速目標為5.5%

郭樹清：房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉

防疫政策

中國會否改變「動態清零」的防疫政策廣受關注。

早前有專家指出，「動態清零」不會永遠不變，認為在不久的將來，會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。此外，外媒引述知情人士稱，中國正積極探索放鬆管控方法，包括研究仿照冬奧期間的「閉環」措施，使用「旅行泡泡」，收集新的抗病毒藥物數據，並為未來國產mRNA疫苗在國外物色基地。

在回應「動態清零」的影響，3日舉行的全國政協十三屆五次會議新聞發布會上，大會發言人郭衛民表示，正是由於中國採取正確的防疫政策，率先恢復了經濟增長，保障了全球產業鍊和供應鏈基本穩定。

全國政協新聞發言人：中國防疫政策符合國情和科學規律

中疾控專家曾光： 將在合適時間點 展示「中國式與病毒共存」路線圖

【新冠疫情】WSJ：中國正積極探索放鬆管控方法

俄烏局勢

俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，中方多次強調尊重各國主權和領土完整，呼籲有關各方保持克制，同時反對用制裁手段解決問題。隨著俄烏僵持，外界關注中方表態，留意中國外交部長王毅的記者會。另外，中美、中俄及兩岸關係等也成焦點。

《紐時》稱中國早知俄羅斯計劃 駐美使館斥抹黑

【烏克蘭局勢】是否願意為俄烏停火斡旋？中國外交部回應

生育政策

中國面臨出生率下降、人口老化問題，有專家更警告提前面臨人口「零增長」。

繼開放三孩生育政策後，地方陸續推出鼓勵生育配套措施，包括延長產假、相關的購房補貼等。外界關注兩會會否有更多政策方向宣示。

國家衛健委：中國人口發展面臨轉折性變化 將著眼生育等出硬招

中國或提前迎人口「零增長」？官方指三孩政策效果將逐步顯現

打擊拐賣婦女兒童

徐州八孩鐵鏈母親事件轟動神州，引發社會對打擊拐賣婦女兒童的呼聲，不少人大代表、政協委員已預告會提出相關議案，並呼籲對收買一方加大處罰。事件會否推動拐賣相關立法，值得留意。

【兩會2022】聚焦打擊拐賣婦女兒童 政協委員倡收買最高判死

徐州八孩母親事件後 公安部開展打擊拐賣婦女兒童行動

責任編輯：林佩怡

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