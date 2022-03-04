【兩會2022】人大發言人：「動態清零」符中國實際情況 路子對效果好

全國兩會即將登場，十三屆全國人大五次會議新聞發布會周五（4日）舉行，大會發言人張業遂在回應「動態清零」防疫政策時，強調「動態清零」做法符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。

另外，他透露國內一些企業正在進行研發mRNA疫苗，而且取得積極進展。

在新聞發布會上，有記者問到，今後中國政府如何在堅持「動態清零」政策，與保持經濟平穩運行、維護全球供應鏈穩定之間達成平衡？

張業遂回應稱，「動態清零」是在堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、認真總結經驗教訓的基礎上，提出的防控方針，主要有3方面：一是及時主動發現傳染源，二是快速採取公共衛生和社會干預措施，追蹤管理密切接觸人員等，切斷傳播途徑，三是有效救治患者。

他強調，這個做法的目標，是通過快速精準的全鏈條防控措施，實現以最小成本取得最大成效。又指「動態清零」不是要追求「零感染」，而是要盡快把疫情控制住。

梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播

他提到，去年以來，中國內地疫情出現多點散發，部分城市採取一系列防控措施。這些措施對生產生活產生了一些影響，但影響短期、波及範圍有限，可以保證全國絕大多數地區和絕大多數人正常的生產生活。

與保護生命相比 一些代價是值得

他指出，任何防控措施都會有一些代價，「但是同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價是值得的」。

張業遂表示，事實證明「動態清零」做法符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。無論是從確診、死亡的數字看，還是從經濟發展的數據看，中國都是世界上防疫工作最成功的國家之一。

他稱，正是堅持有力有效的防控措施，中國在保持自身經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈供應鏈的穩定暢通和世界經濟的增長，作出了重要的貢獻。

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責任編輯：林佩怡

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