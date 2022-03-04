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全台大停電初步研判涉人為疏忽 台電董事長、總經理請辭

社會熱點 14:06 2022/03/04

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台灣周四（3日）發生大範圍無預警停電事故，逾500萬戶受影響。經台灣電力公司初步調查研判，事故應是電廠進行年檢期間，出現操作上的人為疏失所導致。台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利已表示請辭以示負責，台灣的經濟部長王美花亦自請處分。

蔡英文致歉

台灣的蔡英文總統今日（4日）透過社交平台向受影響民眾致歉，表示將會前往興達電廠，務實面對問題、解決問題。她稱，昨天的事故是必須被嚴謹檢視的案例之一。一個操作疏失，或一件單一事故，就造成大範圍的衝擊，再次凸顯當地電力輸送與基礎設施韌性的問題。

蔡英文表示，在聽取行政院長蘇貞昌及各部會簡報後，再次要求，必須在最短時間內，徹底調查事故原因及相關疏失，採取必要的究責。同時，必須進行電力基礎設施總體檢，並加速進行系統性改善工作。

大停電在3日早上9時左右開始，範圍包括台北市、新北市，以及新竹、台中、台南、高雄等地。全台多處的交通燈、電梯、捷運、鐵路、通訊網絡受到波及，消防部門接獲超過200宗民眾被困升降機的報告，總計約549萬戶受影響，佔總戶數約4成。經台電緊急搶修，昨晚9時31分已全數恢復供電。

台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）

台灣電力公司表示，經初步調查研判，此次事故應是高雄南部興達電廠進行歲修期間，在開關場處理過程中，出現操作上的人為疏失所造成。楊偉甫補充指，主要是斷路器絕緣氣體未回填完成，絕緣力度不夠，因此發生接地事故最終跳脫。

針對停電一事，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利表示請辭以示負責。台灣的經濟部長王美花也向蘇貞昌自請處分，另就事故向台灣民眾致歉，表示大家的意見都會虛心接受、檢討，真正來解決問題。

蘇貞昌在聽取初步報告後指示，現階段以恢復民生用電為最優先之要務，並要求此事應嚴查、嚴辦，經濟部需於3日內就事故原因、改善方案提交完整書面調查報告，待報告提交後再處理責任歸屬問題。

責任編輯：易燕丹

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