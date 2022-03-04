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【兩會】全國政協會議開幕 汪洋：把迎接中共二十大 作為貫穿全年重大政治任務（附直播回顧）

國情動向 16:04 2022/03/04

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全國政協十三屆五次會議，今日（4日）下午3時在北京人民大會堂開幕，國家主席習近平等黨和國家領導人出席大會。全國政協主席汪洋，代表政協第十三屆全國委員會常務委員會作工作報告。

汪洋表示，要把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務。

他又強調，加強中華兒女大團結是新時代人民政協的歷史責任，提到當前世界百年未有之大變局加速演進，當代中國正經歷人類歷史上最為宏大而獨特的實踐創新，改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多、治國理政考驗之大前所未有，更需加強中華兒女大團結。

汪洋形容，2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。面對複雜嚴峻的國際形勢和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平為核心的中共中央，團結帶領全黨全國各族人民，沉著應對百年變局和世紀疫情，隆重慶祝中國共產黨成立一百周年，如期打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會、勝利實現第一個百年奮鬥目標，開啟了全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的新征程，實現了「十四五」良好開局。

他又表示，中共十九屆六中全會，通過關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議，極大增強了全黨全國各族人民的凝聚力向心力，更加堅定了以史為鑑、開創未來的信心決心。

提及過去一年的工作，汪洋提到，包括鼓勵港區委員發聲支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度、推動落實「愛國者治港」根本原則，圍繞港澳青少年愛國主義教育和抗擊疫情等建言。另針對美國將所謂涉疆法案簽署成法、歐洲議會外事委員會和歐洲議會通過所謂涉台報告，發表嚴正聲明，闡明原則立場。

提升愛國愛港愛澳力量能力建設

汪洋指出，2022年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，中共將召開第二十次全國代表大會。要把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務，認真做好思想引導、匯聚力量、議政建言、服務大局各項工作，為保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境作出貢獻。

他又提到，圍繞進一步提升愛國愛港愛澳力量能力建設等深入調研協商。並完善專家協商會制度機制，就共同富裕的實現路徑、可再生能源發展、加強原創性引領性科技攻關、應對人口老齡化、不可移動文物保護利用等，開展前瞻研究和深度協商。

【兩會2022】汪洋：鼓勵港區政協推動落實愛國者治港

【兩會2022】政協發言人：香港疫情形勢異常嚴峻 習近平關心抗疫

治國理政考驗之大前所未有 需加強中華兒女大團結

汪洋強調，加強中華兒女大團結，是新時代人民政協的歷史責任。他說，當前，世界百年未有之大變局加速演進，當代中國正經歷人類歷史上最為宏大而獨特的實踐創新，改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多、治國理政考驗之大前所未有，更加需要加強中華兒女大團結；把更多人團結在中國共產黨周圍，把更多力量匯聚到共襄復興偉業的歷史進程之中。

他又指，加強中華兒女大團結，必須堅持黨的領導。而中國共產黨成為中華兒女大團結的圓心，是歷史的選擇、人民的選擇。

最後他稱，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，埋頭苦幹、勇毅前行，為奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

直播回顧：

另大會通過會議議程（草案）：

一、聽取和審議政協全國委員會常務委員會工作報告；
二、聽取和審議政協全國委員會常務委員會關於政協十三屆四次會議以來提案工作情況的報告；
三、列席第十三屆全國人民代表大會第五次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告；
四、審議通過政協第十三屆全國委員會第五次會議政治決議；
五、審議通過政協第十三屆全國委員會第五次會議關於常務委員會工作報告的決議；
六、審議通過政協第十三屆全國委員會第五次會議關於政協十三屆四次會議以來提案工作情況報告的決議；
七、審議通過政協第十三屆全國委員會提案委員會關於政協十三屆五次會議提案審查情況的報告

責任編輯：林佩怡

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