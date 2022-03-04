近日多地先後出台穩定房地產市場的政策。據中新經緯報道，山東德州市數家銀行下調了個人住房貸款首付比例，首套房首付比由之前的最低30%降至最低20%。同時，雲南昆明市也放寬首付比要求，能享受20%低首付的購房人增多。至此，春節假期後，內地已有8城首付比下調或要求放寬。

具體來看，2022年春節假期後，山東菏澤、重慶、江西贛州、廣東佛山、江蘇南通、浙江溫州、加上德州、昆明已經有8個城市的商業性個人住房貸款首付比例下調或要求放寬。

▲ 穩樓市 春節後內地已有8城首付比下調或要求放寬

商貸首付比下降城市繼續增加

據中新經緯報道，德州的工商銀行、農業銀行等國有銀行表示，該市商業性個人住房貸款首付比出現下調，由之前的最低30%降至最低20%。此外，剛剛收到通知，系統裡還未有受理20%首付的客戶。

上述銀行均表示，德州二套房的首付比最低仍為40%，沒有變化。

而在昆明工商銀行、農業銀行等、銀行客戶經理均稱，首套房的首付比例最低可以申請到20%。

據了解，此前昆明市首套房的首付比例就可以做到20%，但能申請到的人不多，對客戶資質、還款能力等要求較高，多數都在25%及以上。工商銀行某網點的客戶經理稱，現在政策有所放寬，符合首套房資格等要求，就可以申請兩成首付。

中國銀行昆明某網點客戶經理也說，現在兩成首付的要求寬松了點，新房、二手房都可以，但還是根據客戶個人資質來確定。

房貸利率同步下調

根據多家媒體報道，當前，房貸利率下調已經在全國許多城市出現，既包括一二線城市，也包括三四及以下城市。鄭州市政府在3月1日發布的《關於促進房地產業良性循環和健康發展的通知》中提出，引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放，下調住房貸款利率。中新經緯報道稱，有鄭州某房產中介表示，在2021年下半年，該市首套房貸款利率一度超過6%，目前已逐步下調。

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根據貝殼研究院此前發布的數據，2022年2月該研究院監測的103個重點城市主流首套房貸款利率為5.47%，二套利率為5.75%，均較上月回落9個基點，為2019年以來單月下降的最大幅度；103個城市中，87個城市房貸主流利率環比下調，較上月增加28個，無利率提高的城市。放款周期上，2月103個城市平均放款周期為38天，較上月縮短12天。

此外，3月2日，中國銀保監會主席郭樹清在國新辦新聞發布會上稱，房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉。貝殼研究院首席市場分析師許小樂分析稱，相對2021年同期郭樹清「房地產金融化泡沫化傾向比較強、是金融體系最大的灰犀牛」的說法，今年的「房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉」的說法更溫和、積極，這是對房地產金融降杠桿成果的肯定。

責任編輯：李冰琪