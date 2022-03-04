北京冬殘奧會今晚開幕 張藝謀劇透這看點

北京2022年冬殘奧會開幕式將於今日（4日）晚在國家體育場「鳥巢」舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席開幕式，並宣布北京冬殘奧會開幕。這次開幕式仍由張藝謀擔任總導演，將以「生命的綻放」為主題，在80分鐘左右的時長內，展現殘疾人士對「更美好的生活、更包容的世界」的不懈追求。北京冬殘奧會吉祥物「雪容融」也會在開幕式上亮相。

第十三屆冬殘奧會將於3月4日至13日在北京和河北張家口舉行。張藝謀透露，冬殘奧會開幕式將與冬奧會開閉幕不一樣，冬奧是「冰雪藍」，而冬殘奧是一種「五彩斑斕」的感覺，將表達熱烈的情感、打動人心的情感。

倒計時和會徽展示環節最具看頭

據悉，今晚的開幕式將會延續「簡約 安全 精彩」的理念，由殘疾和健全人士攜手參與，把文藝演出融入儀式流程中。屆時，將有800多名來自全國多地、各行各業的表演人員參加，其中殘疾人士佔比為30%。主創團隊通過將「殘健融合」的理念貫穿於內容和形式當中，闡釋自強不息、同心與共的精神。

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上月冬奧開幕式以二十四節氣倒計時驚艷亮相，冬殘奧會開閉幕式導演沈晨「劇透」指，今晚的倒計時和會徽展示環節非常值得期待。其中，冬殘奧會的倒計時將是冬奧開閉幕式、冬殘奧會開閉幕式四個儀式中最為獨特的。至於會徽的展示環節，將出乎所有人意料，導演組會用一個不同一般且感人的方式呈現。

兩位「00後」小將任開幕式持旗手

沈晨又稱，「同心圓」是中國古老的文化概念，寓意著團結、友誼、平等，而同心圓的概念將貫徹始終，通過舞美空間、視覺空間、表演空間傳達出來，也是本次開幕式的一大亮點。

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此外，值得留意的是開幕式中極具創意的《冬殘奧圓舞曲》，該音樂在一年多前已完成創作，但是演繹出來的難度極大，因此期待值也很高。

本屆冬殘奧會開幕式持旗手將由兩位「00後」選手擔任，分別是殘奧越野滑雪和冬季兩項女運動員郭雨潔，以及殘奧冰球運動員汪之棟。至於開幕式上，誰將點燃主火炬，又將以怎樣的方式點燃，將是這場典禮的終極懸念，備受各方關注。

責任編輯：易燕丹

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