  • 21°C
香港時間 : 2022304日 (五) 20:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京冬殘奧會今晚開幕 張藝謀劇透這看點

社會熱點 17:26 2022/03/04

分享：

北京2022年冬殘奧會開幕式將於今日（4日）晚在國家體育場「鳥巢」舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席開幕式，並宣布北京冬殘奧會開幕。這次開幕式仍由張藝謀擔任總導演，將以「生命的綻放」為主題，在80分鐘左右的時長內，展現殘疾人士對「更美好的生活、更包容的世界」的不懈追求。北京冬殘奧會吉祥物「雪容融」也會在開幕式上亮相。

第十三屆冬殘奧會將於3月4日至13日在北京和河北張家口舉行。張藝謀透露，冬殘奧會開幕式將與冬奧會開閉幕不一樣，冬奧是「冰雪藍」，而冬殘奧是一種「五彩斑斕」的感覺，將表達熱烈的情感、打動人心的情感。

倒計時和會徽展示環節最具看頭

據悉，今晚的開幕式將會延續「簡約 安全 精彩」的理念，由殘疾和健全人士攜手參與，把文藝演出融入儀式流程中。屆時，將有800多名來自全國多地、各行各業的表演人員參加，其中殘疾人士佔比為30%。主創團隊通過將「殘健融合」的理念貫穿於內容和形式當中，闡釋自強不息、同心與共的精神。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

上月冬奧開幕式以二十四節氣倒計時驚艷亮相，冬殘奧會開閉幕式導演沈晨「劇透」指，今晚的倒計時和會徽展示環節非常值得期待。其中，冬殘奧會的倒計時將是冬奧開閉幕式、冬殘奧會開閉幕式四個儀式中最為獨特的。至於會徽的展示環節，將出乎所有人意料，導演組會用一個不同一般且感人的方式呈現。

兩位「00後」小將任開幕式持旗手

沈晨又稱，「同心圓」是中國古老的文化概念，寓意著團結、友誼、平等，而同心圓的概念將貫徹始終，通過舞美空間、視覺空間、表演空間傳達出來，也是本次開幕式的一大亮點。

北京冬殘奧明開幕 俄羅斯及白俄運動員將不能參加（更新版）

【北京冬奧】總導演張藝謀談開幕式：表現中國的現代和未來

此外，值得留意的是開幕式中極具創意的《冬殘奧圓舞曲》，該音樂在一年多前已完成創作，但是演繹出來的難度極大，因此期待值也很高。

本屆冬殘奧會開幕式持旗手將由兩位「00後」選手擔任，分別是殘奧越野滑雪和冬季兩項女運動員郭雨潔，以及殘奧冰球運動員汪之棟。至於開幕式上，誰將點燃主火炬，又將以怎樣的方式點燃，將是這場典禮的終極懸念，備受各方關注。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【冬奧】張藝謀劇透明日閉幕式 穿越2008「空靈而浪漫」
2022/02/19
【冬奧】張藝謀劇透明日閉幕式 穿越2008「空靈而浪漫」
【北京冬奧】二十四節氣倒計時驚艷開場 張藝謀：這個創意想了兩年才想到
2022/02/05
【北京冬奧】二十四節氣倒計時驚艷開場 張藝謀：這個創意想了兩年才想到
【北京冬奧】總導演張藝謀談開幕式：表現中國的現代和未來
2022/02/04
【北京冬奧】總導演張藝謀談開幕式：表現中國的現代和未來
北京冬殘奧明開幕 俄羅斯及白俄運動員將不能參加（更新版）
2022/03/03
北京冬殘奧明開幕 俄羅斯及白俄運動員將不能參加（更新版）

你可能感興趣

【冬奧】張藝謀劇透明日閉幕式 穿越2008「空靈而浪漫」
13:00 2022/02/19
【冬奧】張藝謀劇透明日閉幕式 穿越2008「空靈而浪漫」
【北京冬奧】二十四節氣倒計時驚艷開場 張藝謀：這個創意想了兩年才想到
17:09 2022/02/05
【北京冬奧】二十四節氣倒計時驚艷開場 張藝謀：這個創意想了兩年才想到
【北京冬奧】總導演張藝謀談開幕式：表現中國的現代和未來
18:12 2022/02/04
【北京冬奧】總導演張藝謀談開幕式：表現中國的現代和未來
網絡熱話 傷殘運動員 傷殘奧運 張藝謀 習近平 北京 中國

下一篇文章

全台大停電初步研判涉人為疏忽 台電董事長、總經理請辭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊
【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊
台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）
台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）
【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶、父母或子女
【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶、父母或子女
梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款