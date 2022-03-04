外交部批美借烏克蘭問題污衊中國 連拋3反問回擊

在北京，外交部批評美方近來散佈虛假信息，借烏克蘭問題污衊抹黑中國，又用3個反問回擊美方。

有美國傳媒報道，美國一名不具名國防部高官稱，中方持續表達對烏克蘭局勢關注，卻不願譴責並制裁俄羅斯，無意參與任何形式的烏克蘭問題外交解決方案。

中國外交部發言人汪文斌周五（4日）回應稱，近來美方一再散佈虛假信息，借烏克蘭問題對中國進行污衊抹黑，批評這種為了推卸自身責任而造謠的手法十分虛偽、卑鄙。

他指出，散佈虛假信息掩蓋不了美方自身的責任，反倒暴露了美方借危機漁利的真實意圖。

他又反問，美方應當誠實交代，美國聲稱推動北約東擴是為了維護和平，美國做到了嗎？美國聲稱要防止歐洲發生戰爭，美國做到了？美國聲稱致力於危機的和平解決，除了提供軍事援助、加大軍力威懾之外，美國做了哪些有利於和平的事？

汪文斌強調，中方始終按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，歡迎一切有利烏克蘭問題政治解決的外交努力，支持俄烏雙方通過對話談判尋求照顧雙方合理關切、有利於歐洲長治久安的政治解決之道。中方將繼續為尋求和平、實現和平發揮建設性作用。

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責任編輯：林佩怡

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