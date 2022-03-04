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中國「動態清零」或調整？機構料重新開放需具3條件

國情動向 18:46 2022/03/04

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近期有關中國「動態清零」防疫政策的話題不斷，有專家指出「動態清零」不會永遠不變，更引發抗疫政策是否將會鬆動的猜想。

路透引述分析人士認為，這只是意味中國開始認真「考慮」退出清零模式的途徑，不能解讀為短期會調整，預計至少在秋季中共二十大召開之前，都不會大幅放鬆，重開大門或要等到明年。而高盛認為，中國重新開放需具3個條件，其中之一是擁有更加有效的疫苗和治療藥物。

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光，日前撰文寫到「動態清零」不會永遠不變，又指在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。

另一邊廂，《華爾街日報》報道，中國正探索放鬆新冠疫情零容忍政策的方法。知情人士透露，新冠管控措施或在明年春季之前不會放鬆，但試點開放措施最早可能在今年夏季就會在一些城市落地。

正值中國兩會召開，人大會議發言人張業遂周五（4日）指出，中國的「動態清零」策略不是要追求零感染，而是盡快把疫情控制住。又指事實證明「動態清零」做法符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。

中疾控專家曾光： 將在合適時間點 展示「中國式與病毒共存」路線圖

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料中共二十大前 不會大幅放鬆

路透引述高盛在最新的研究報告中稱，在中共二十大召開之前，中國政府的行動將是漸進、謹慎。

報告指出，政府正積極探索退出清零模式的途徑，比如已經批准輝瑞口服新冠抗病毒藥物的進口，但完全開放還面臨其他阻力；而近期香港疫情大爆發及當地醫療系統承壓，也預示一旦開放可能面臨的挑戰。

高盛預計，今年正值政府換屆之年，且冬季新冠病毒傳播性更強，因此不太可能大範圍放鬆清零政策。

長者接種率需提高

高盛認為，中國重新開放需要具備3個條件，而這3方面的進展或有助加快清零政策調整：一是在醫療方面，擁有更有效的疫苗和治療藥物，當前國內研發的mRNA疫苗還在臨床試驗階段；二是最容易感染的長者群體疫苗接種率需提高，官方數據顯示內地80歲及以上的老人，半數還未接種疫苗；三是當局還需要減緩公眾對新冠的擔憂。

曾光也提到，當前西方國家迫不及待實施與病毒共存，對中國風險很大，不宜隨之起舞。其中，疫苗接種尚有漏洞，例如老年人和慢性病患者的疫苗接種率還不夠高、第三針加強針還沒有充分搞定等。

報道引述高盛此前預計，嚴格的清零政策和Omicron的高傳染性，或拖累中國經濟增長1.8個百分點，但小範圍防疫放鬆及清零政策執行層面優化，將減輕經濟壓力，並溫和助力今年的經濟增長。

瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤也預計，政府會要求地方不得層層加碼出台過緊的防疫措施，以減輕其對經濟增長的負面影響，尤其是對居民消費、服務活動以及中小企業的影響。基準情景下，預計「動態清零」政策維持不變，但第二季後地方層面過緊的防疫限制措施，將明顯放鬆。

責任編輯：林佩怡

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