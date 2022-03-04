中國人民銀行（人行）日前召開2022年金融市場工作電視會議指出，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展；繼續推進互聯網平台企業金融業務的自查整改工作，持續保持對虛擬貨幣交易炒作的高壓打擊態勢。

人行網站今日（4日）刊登新聞稿援引會議稱，要加快構建金融有效支持實體經濟的體制機制，引導金融機構優化融資結構，更好支持國民經濟重點領域和薄弱環節。要抓好金融支持中小微企業和保市場主體工作，做好兩項直達工具轉換後的接續工作，細化實化中小微企業金融服務能力提升工程，加大對受疫情影響較大的服務行業金融支持。

▲ 人行：因城施策促樓市良性循環 穩妥實施房地產金融審慎管理制度

會議稱，要持續推動完善金融支持科技創新體系，提升金融機構服務製造業的能力。

會議並提出，要緊緊圍繞小微企業、鄉村振興、綠色低碳、轉型金融、科技創新、金融風險防範等重點領域，紮實做好調查研究。

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中國住房和城鄉建設部此前表示，要保持房地產市場平穩運行，保持調控政策的連續性和穩定性，增強調控政策的協調性和精準性，繼續穩妥實施房地產長效機制；加強土地、金融和市場監管等政策的協同，堅決處置個別房地產企業因債務違約引發的房地產項目逾期交付風險。

責任編輯：李冰琪