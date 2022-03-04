習近平宣布北京冬殘奧會開幕（組圖）

北京2022年冬殘奧會開幕式今日晚在國家體育場舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開幕式並宣布北京冬殘奧會開幕。

第十三屆冬殘奧會將於3月4日至13日在北京和河北張家口舉行。開幕式仍由張藝謀擔任總導演，將延續「簡約 安全 精彩」的理念，以「生命的綻放」為主題，再次講述「雪花」的故事，在80分鐘左右的時長內，讓殘疾人和健全人攜手參與，展現殘疾人對「更美好的生活、更包容的世界」的不懈追求。

北京冬殘奧會開閉幕式導演沈晨日前介紹，無論是從音樂還是從視覺，整場開幕式都會洋溢在一種溫暖的情感當中。其次是感人，現場觀眾將會看到非常多的殘疾人的細節，而每個殘疾人都有讓人濕潤眼眶的故事。再次是精美，這是開幕式這樣的大型活動必須要達到的。

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本屆冬殘奧會上，中國代表團有96名運動員，將參加全部6個大項73小項的比賽，這也是中國第六次參加冬殘奧會，是代表團規模最大、運動員人數最多、參賽項目最全的一屆。

此外，由於俄羅斯出兵烏克蘭，國際殘奧委會3日宣布禁止俄羅斯、白俄羅斯參加北京冬殘奧會。俄羅斯殘奧委批評有關決定絕對是政治性，俄羅斯代表團預計明日將坐飛機離開北京。

責任編輯：李冰琪