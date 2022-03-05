【兩會2022】全國人大會議開幕 李克強將作政府工作報告（附直播，不斷更新）

十三屆全國人大五次會議今日（5日）上午9時在北京人民大會堂開幕，總理李克強作政府工作報告，外界聚焦有關今年經濟發展的預期目標。

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「十四五」實現良好開局

李克強在政府工作報告中指出，過去一年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。一年來，面對複雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰，全國上下共同努力，統籌疫情防控和經濟社會發展，全年主要目標任務較好完成，「十四五」實現良好開局，中國發展又取得新的重大成就。

其中，經濟保持恢復發展，國內生產總值達到114萬億元，增長8.1%。疫情防控成果持續鞏固，落實常態化防控舉措，疫苗全程接種覆蓋率超過85%，及時有效處置局部地區聚集性疫情，保障了人民生命安全和身體健康，維護了正常生產生活秩序。

面臨風險挑戰明顯增多 必須爬坡過坎

李克強表示，在肯定的成績的同時，也清醒看到面臨的問題和挑戰，全球疫情仍在持續，世界經濟復甦動力不足，大宗商品價格高位波動，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定。

中國經濟面臨需度收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，局部疫情時有發生，消費和投資恢復遲緩，穩出口難度增大，能源原材料供應仍然偏緊，中小微企業、個體工商戶生產經營困難，穩就業任務更加艱鉅。關鍵領域創新支撐能力不強。一些地方財政收支矛盾加大，經濟金融領域風險隱患較多。民生領域還有不少短板。

他稱，今年中國發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須爬坡過坎。越是困難越要堅定信心、越要真抓實幹。強調中國經濟長期向好的基本面不會改變，持續發展具有多方面有利條件，特別是億萬人民有追求美好生活的強烈願望、創業創新的巨大潛能、共克時艱的堅定意志，還積累了應對重大風險挑戰的豐富經驗。中國經濟一定能頂住下行壓力，必將行穩致遠。

經濟增長目標5.5%左右 需艱苦努力

今年發展主要預期目標包括：國內生產總值增長5.5%左右；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步等。

<經濟增速預期目標的設定，主要考慮穩就業保民生防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接。這是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現。

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責任編輯：林佩怡

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