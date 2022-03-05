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【兩會2022】全國人大開幕 李克強作政府工作報告 要點一文看清（附直播回顧）

國情動向 10:54 2022/03/05

分享：

十三屆全國人大五次會議今日（5日）上午9時在北京人民大會堂開幕，總理李克強作政府工作報告，要點包括：

去年工作回顧

全年主要目標任務較好完成，「十四五」實現良好開局，國內生產總值增長8.1%

城鎮新增就業1269萬人，城鎮調查失業率平均為5.1%

居民消費價格上漲0.9%

疫情防控成果持續鞏固，疫苗全程接種覆蓋率超過85%，及時有效處置局部地區聚集性疫情

今年經濟研判

綜合研判國內外形勢，今年中國發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須爬坡過坎

中國經濟長期向好的基本面不會改變，持續發展具有多方面有利條件，還積累了應對重大風險挑戰的豐富經驗。中國經濟一定能頂住下行壓力，必將行穩致遠

今年發展主要預期目標

國內生產總值增長5.5%左右

城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內

居民消費價格漲幅3%左右

*經濟增速預期目標的設定，主要考慮穩就業保民生防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接。這是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現

【兩會2022】中國今年經濟增長目標定於5.5%左右

政策取向

要保持宏觀政策連續性，增強有效性

積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續

穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕

就業優先政策要提質加力

政策發力適當靠前，及時動用儲備政策工具，確保經濟平穩運行

堅持穩字當頭、穩中求進。面對新的下行壓力，要把穩增長放在更加突出的位置。各地區各部門要切實擔負起穩定經濟的責任，積極推出有利經濟穩定政策

堅持外防輸入、內防反彈，不斷優化完善防控措施，加強口岸城市疫情防控，加大對病毒變異的研究和防範力度，加快疫苗和特效藥物研發，持續做好疫苗接種工作，科學精準處置局部疫情，保持正常生產生活秩序

今年部分重點工作

財政：今年赤字率擬按2.8%左右安排、比去年有所下調

地方投資：今年擬安排地方政府專項債券3.65萬億元

堅持政府過緊日子，更好節用裕民

貨幣：擴大新增貸款規模，保持宏觀槓桿率基本穩定；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；疏通貨幣政策傳導機制，引導資金更多流向重點領域和薄弱環節；推動金融機構降低實際貸款利率、減少收費

金融：做好經濟金融領域風險處置工作；加強和改進金融監管；加快不良資產處置；全面實行股票發行註冊制

減稅：預計全年退稅減稅約2.5萬億元，其中留抵退稅約1.5萬億元，退稅資金全部直達企業

就業：使用1000億元失業保險基金支持穩崗和培訓

科技創新：實施基礎研究十年規劃；持續推進關鍵核心技術攻關；加大研發費用加計扣除政策實施力度，將科技型中小企業加計扣除比例從75%提高到100%

數字經濟：建設數字信息基礎設施，推進5G規模化應用，促進產業數字化轉型，發展智慧城市、數字鄉村。加快發展工業互聯網，培育壯大集成電路、人工智能等數字產業，提升關鍵軟硬件技術創新和供給能力。完善數字經濟治理

擴大內需：繼續支持新能源汽車消費，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新

農業、鄉村：加強糧食等重要農產品穩產保供；鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保不發生規模性返貧；啟動鄉村建設行動

對外開放：多措並舉穩定外貿；推動與更多國家和地區商簽高標準自貿協定

環保：有序推進碳達峰碳中和，加強煤炭清潔高效利用，推進大型風光電基地及其配套調節性電源規劃建設

教育：繼續做好義務教育階段減負工作

醫療衛生：健全疾病預防控宣網絡，抓好公共衛生隊伍建設，提高重大疫情監測預警、流調溯源和應急處置能力

社會保障：積極應對人口老齡化；完善三孩生育政策配套措施，將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除，發展普惠托育服務，減輕家庭養育負擔

房地產：堅持「房住不炒」定位，探索新的發展模式，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展

社會治理：嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益

國防：全面深化練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭，捍衛國家主權、安全、發展利益

港澳：繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港「、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。全力支持特別行政區政府依法施政。支持港澳發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定

涉台：堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉

外交：堅持獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路

【兩會2022】李克強：堅定不移貫徹一國兩制 堅定落實愛國者治港

直播回顧：

【兩會2022】兩會開幕 焦點議題逐個數

人大今開幕 內穩預期外防衝擊

責任編輯：林佩怡

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