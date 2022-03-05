【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標

中國今年經濟增長目標設定在5.5%左右，在經濟面臨下行壓力之際，外電引述分析人士認為實現難度較高。

總理李克強周六（5日）在政府工作報告中表明，這是高基數上的中高速增長，「需要付出艱苦努力才能實現」；但也釋出信心，「中國經濟一定能頂住下行壓力，必將行穩致遠」。

國家發改委：經過努力是可以實現

國家發改委主任何立峰在部長通道上也稱，盡管今年經濟發展面臨的困難挑戰較多，不確定不穩定因素也不少，但有條件、有能力、有信心實現全年目標任務。今年5.5%左右的經濟增長預期目標，經過努力是可以實現。

中國去年經濟增長目標為6%以上，最終實現8.1%的增長；惟去年下半年經濟增長放緩，第三季按年增長「破5」至4.9%，第四季增長4%。

至於今年經濟，李克強表示，綜合研判國內外形勢，今年中國發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須爬坡過坎。

今年經濟社會發展主要預期目標中，經濟增長目標設為5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；赤字率擬按2.8%左右安排、比去年有所下調；擬安排地方政府專項債券3.65萬億元；預計全年退稅減稅約2.5萬億元，其中留抵退稅約1.5萬億元。其中，5.5%的增長目標，據報創20多年來最低增長目標。

中國今年經濟增長目標定於5.5%左右

全國人大開幕 李克強作政府工作報告 要點一文看清

政府工作報告指出，經濟增速預期目標的設定，主要考慮穩就業保民生防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接。

穩預期惟困難多 出口消費承壓 關注房地產需求

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，5.5%的目標比市場預測高，穩預期想法比較明確。惟實現目標困難很多，主要看基建能否提前發力，三四線城市的房地產需求能否起來。而疫情防控常態化或在執行層面稍微寬鬆，也會有利內需恢復。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威則表示，經濟增長目標比較高，赤字比去年預算低，房地產政策似乎沒明顯調整，繼續強調「房住不炒」，認為達成今年經濟增長目標面臨不小的困難。

野村證券中國首席經濟學家陸挺也認為，5.5%左右的目標要達成的難度非常高，因為出口面臨壓力，消費受疫情影響，房地產今年會萎縮，預計房地產政策會進一步寬鬆，但幅度有限。

人行：因城施策促樓市良性循環 穩妥實施房地產金融審慎管理制度

郭樹清：房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉

政府工作報告提到，面對新的下行壓力，要把穩增長放在更加突出的位置。要保持宏觀政策連續性，增強有效性。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。就業優先政策要提質加力。政策發力適當靠前，及時動用儲備政策工具，確保經濟平穩運行。

政府工作報告又稱，多渠道促進居民增收，完善收入分配制度，提升消費能力，堅定實施擴大內需戰略；多措並舉穩定外貿；推動金融機構降低實際貸款利率、減少收費。

赤字率下調至2.8% 加槓桿較謹慎

對於赤字率下調至2.8%（去年約3.2%），陸挺認為要辯證來看，指去年財政超收部分會結轉到今年，實際赤字規模不會比去年少。而且今年財政支出規模要增加2萬億元，即按年增長在8.4%左右，這基本和GDP目標是比較吻合。

周浩也認為，儘管去年財政的確有餘糧，可以在今年結轉使用，但2.8%的赤字率和3.65萬億元的專項債，說明政府端在大力加槓桿上還是比較謹慎。

財政部長劉昆表示，今年的赤字率按2.8%左右安排，比去年預算下降0.4%，資金規模減少2000億元。但通過跨年度的調節，僅中央本級財政調入一般預算的資金就達1.267萬億元，是去年的6.6倍，這個資金量就相當於提高赤字率1個百分點，財政的支出強度有保障。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁