【烏克蘭局勢】2名中國留學生遭炮擊身亡？中使館：假消息

俄烏戰事未停，烏克蘭局勢持續緊張，《環球時報》引述中國烏克蘭大使館表示，有媒體聲稱「兩名中國留學生在哈爾科夫文化學院宿舍遭砲擊身亡」的消息不屬實。

▲ 中國駐烏克蘭大使館

烏克蘭知名學府被轟炸 當地媒體稱4中國學生死亡

早前烏克蘭傳媒OBOZREVATEL報道，哈爾科夫文化學院遭到俄軍轟炸，數名學生身亡，其中包括四名中國學生，已確認姓名的兩人分別名為Jin Tianhao、Lizhi。

中國駐烏克蘭大使館周五（4日）稱，經向哈爾科夫文化學院核實，該學校沒有這兩名中國留學生，且校舍也並未被炸毀，砲彈落地點在學校附近。

一名使館工作人員指，截至目前，使館了解到在俄烏衝突中受傷的中國公民只有一位，是乘車從基輔去利沃夫的路上，遭遇兩軍交戰中彈。該中國公民已得到救治，無生命危險，使館正在設法幫助其返回國內。

兩撤離航班先後抵華

另外，外交部領事保護中心官方微博「領事直通車」，首架接返自烏克蘭撤離中國公民的臨時航班，於周六（5日）清晨5時41分安全抵達杭州；第二架撤離中國公民的臨時航班，則於早上9時46分抵達鄭州。

中國駐烏克蘭大使館周六亦發布做好避險措施的提醒，指當前烏克蘭安全局勢日趨嚴峻，部分地區爆炸交火猛烈，多個城市面臨高風險。提醒當防空警報響起，應第一時間進入地下避難所，無地下避難條件務必遠離窗戶；宵禁期間不要出門，以免受到意外傷害。

同時，謹慎評估自身所處環境，在安全形勢允許情況下，目前可通過利沃夫、烏什哥羅德向烏西部鄰國轉移避險。

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責任編輯：林佩怡

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