【兩會2022】有人大代表建議：全面禁未成年人玩網絡遊戲

內地傳媒報道，全國人大代表李君，近日建議加大網絡遊戲監管整治，應全面禁止未成年人玩網絡遊戲，並須強制設置人臉識別登陸，以禁止未成年人登陸。

有關建議惹來網民反彈，有人認為不應一刀切、不能把父母管教問題歸咎於遊戲。

指留守兒童用長輩身份證註冊賬號

內地去年明確，網絡遊戲企業僅可在周五、週六、週日和法定節假日，每日晚上8至9時，向未成年人提供1小時服務。

中新網報道，全國人大代表、四川省廣元市蒼溪縣白驛鎮岫雲村黨支部書記李君近日表示，該村有的留守兒童使用長輩的身份證註冊遊戲賬號，規定形同虛設。

他建議，應全面禁止未成年人玩網絡遊戲，對向未成年人提供網絡遊戲服務的開發商，追究相關責任；所有網絡遊戲開發者必須強制設置人臉識別登陸，通過人臉識別禁止未成年人登陸，遊戲期間也可不定時人臉識別抽查。

另外，李君又建議健全網絡直播法律法規，關閉平台打賞功能。他指出，近年網絡直播捧紅一大批網紅，也帶來了不少社會問題，包括蹭流量無底線、直播無底線、網絡行乞、數據造假、內容低俗等，令人堪憂。而關閉平台打賞功能，能有效杜絕主播為獲取灰色收益而進行的惡俗、低俗等博眼球和擦邊球的行為，淨化網絡直播環境。

內地網民反應：

別把家庭教育和自控力的鍋甩給遊戲。 還是別了吧，不禁遊戲你家孩子成績不好還有個藉口，禁了遊戲你就會發現你家孩子是真的不是這塊料。 雖然我成年了但是對這個很無語，玩個貪吃蛇都要我認證，就很無語。 建議禁止成年人禁止別人玩什麼。 這些一刀切的提案就是譁眾取寵罷了，實在沒有提案可以不提​。

網遊禁令加辣！未成年人周五六日 每天限時打機1個鐘

責任編輯：林佩怡

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