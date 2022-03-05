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【兩會2022】中國今年軍費預算增長7.1% 內媒這樣分析

國情動向 17:11 2022/03/05

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據中國財政部向全國人大會議提交的預算草案，中國今年軍費預算為1.45萬億元，按年增長7.1%，增幅比去年上調0.3百分點。

有外媒報道稱，這是中國自2019年以來軍費預算增幅首次突破7%，亦是近3年來最快增速。有中國軍事專家認為，軍費增長依然非常克制。

總理李克強在政府工作報告指出，要貫徹新時代軍事戰略方針，全面深化練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭，捍衛國家主權、安全、發展利益。並提到各級政府要大力支持國防和軍隊建設，讓軍政軍民團結堅如磐石。

考慮亞太地區和平安全 仍克制

《環球時報》引述中國軍事專家傅前哨表示，中國的軍費支出完全按照國防建設和國家安全的需求來制定，一方面要考慮到亞太地區的和平與安全，強調需要有強大的國防力量來維護亞太和平穩定，這樣才能給濟發展一個有利的外部環境。

他指出，另一方面要考慮國家的安全和發展需要，比如在台海、南海和西南方向都面臨挑戰，尤其兩岸和平統一需要強大的軍事力量作為保證。

他又稱，這兩年中國的軍費提高總體而言非常克制。中國今年軍費預算總額是1.45萬億人民幣，以2021年中國GDP總量突破114萬億人民幣來算，軍費預算佔GDP總量的比率仍舊保持在百分之1點幾，不到2%。西方大部分國家的軍費開支佔GDP的比率都超過2%，美國多年來佔比都在3%-4%以上。

另外，《環球時報》引述一位匿名的軍事專家表示，現在7.1%的增幅，跟之前相比並沒有突出的變化，尤其是考慮到通脹的因素。

指周邊環境安全 才能滿足經濟發展需要

對中國軍費的增速被指高於GDP增速目標，傅前哨反駁稱，軍費增長是根據國防建設的需要來決定佔比，這是非常正常。何況軍費開支的增長速度低於去年GDP的增長率。

他表示，中國的軍費支出佔比保持在1%到2%的區間，表明在發展軍事力量方面是克制。中國更大關注和資源傾斜方向還是在搞好經濟建設、照顧民生。而國防重要在提供穩定的環境，只有建立強大的國防力量，周邊環境才能安全，才能滿足經濟發展需要。

【兩會2022】全國人大開幕 李克強作政府工作報告 要點一文看清

責任編輯：林佩怡

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