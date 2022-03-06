【兩會2022】習近平：守住不出現疫情規模性反彈的底線

國家主席習近平昨日（5日）參加全國人大內蒙古代表團審議時，在疫情防控方面強調「守住不出現疫情規模性反彈的底線」。

新華社報道，習近平5日參加13屆全國人大5次會議內蒙古代表團審議時特別強調，要統籌「抓好疫情防控和經濟社會發展」，落實好常態化疫情防控各項舉措，完善常態化防控和突發疫情應急處置機制，突出口岸地區疫情防控這個重點，「守住不出現疫情規模性反彈的底線」。

習近平也提到，中國是統一的多民族國家，把鑄牢中華民族共同體意識作為中共的民族工作主線，是著眼於「維護中華民族大團結、實現中華民族偉大復興中國夢」作出的重大決策。

他說，各族幹部要自覺從黨和國家工作大局、從中華民族整體利益的高度想問題，要把鑄牢中華民族共同體意識的工作要求貫徹落實到全區歷史文化宣傳教育、公共文化設施建設、城市標誌性建築建設、旅遊景觀陳列等相關方面，正確處理中華文化和本民族文化的關係，為鑄牢中華民族共同體意識夯實思想文化基礎。

他指出，內蒙古是邊疆民族地區，在維護民族團結和邊疆安寧上擔負著重大責任。

此外，國家衛健委高級別專家組成員曾光上月在其微博撰文表示，「動態清零」不會永遠不變，中國會在不久的將來、合適的時間點，「展示中國式與病毒共存的路線圖」。

責任編輯：李冰琪